Депутаты АЗКС отказали ЛДПР в новом порядке определения депутатов, работающих за зарплату

Жириновцы ссылались на норму федерального законодательства, согласно которой если уставом региона в принципе предусмотрена возможность работы депутатов на профессиональной основе, то не менее чем одному депутату от каждой фракции должно быть предоставлено право работать за зарплату. В краевом Заксобрании есть депутаты, работающие на неосвобожденной основе. Но право поддерживать или отклонять кандидатов на эти должности есть только у комитетов. В ЛДПР считают, что это неверно: такое право, по мнению либерал-демократов, должно быть и у фракций.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР:

Оппозиционные фракции по одному представителю в одном из комитетов. Соответственно, о том, что происходит в других комитетах, мы узнаем непосредственно перед сессией. Что касается партии большинства, то ее представители на профессиональной основе работают во всех комитетах, кроме двух. Но в них, мы понимаем, есть председатели, которые работают активно. Фракция большинства очень четко представляет, что происходит в комитетах, что нельзя сказать об оппозиционных. Поэтому мы предлагаем ввести такое понятие, как фракционная ставка. Она позволит вести работу внутри фракции с самого начала над всеми законопроектами и можно будет говорить более объективно о подготовке документов с точки зрения фракции.

Правовой комитет АКЗС вынес отрицательное заключение на законопроект. Депутат от фракции “Справедливая Россия” Владислав Вакаев саркастически обратил внимание на одну из фраз в этом заключении. Он ее предложил распечатать и повесить на стене каждому чиновнику.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

В заключении говорится, что “деятельность депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, будет определяться решениями политической партии, что не отвечает принципам деятельности государственных органов”.

Позицию комитета отстаивал ее председатель Андрей Осипов.

Андрей Осипов,

председатель правового комитета АКЗС:

Основные полномочия осуществляют так или иначе комитеты. Фракции создаются политическими партиями, и они отстаивают их интересы. Наше заключение не является по сути отрицательным. Мы говорим о логике. Государственные должности установлены для выполнения профессиональных полномочий государственного органа. Все депутаты, подчеркну, были избраны на организационной сессии как работающие на профессиональной основе по предложениям именно фракций.

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, впрочем, припомнила Осипову, что одна из кандидатур ЛДПР не была одобрена.

В АКЗС на освобожденной основе могут находиться 14 человек. Сейчас так работают 9 депутатов.

Либерал-демократы подчеркнули, что предложенный ими порядок работает в других регионах, например, в Красноярском крае, Нижегородской, Омской областях.

За инициативу проголосовали 20 человек, против 42 депутата.