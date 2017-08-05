Депутаты приняли отставку главы администрации Троицкого района на Алтае

4 августа депутаты Троицкого районного совета депутатов приняли отставку главы администрации Олега Чигирева, об этом сообщает "Политсибру". Решение было принято большинством голосов, и в ближайшее время оно будет опубликовано в районной газете.
Досрочная отставка главы администрации Троицкого района Олега Чигирева связана с состоянием здоровья. Исполнять обязанности главы администрации муниципалитета до назначения нового будет первый заместитель Виктор Журавлев. В сентябре в Троицком пройдут выборы нового созыва депутатов райсовета, до этого времени объявлять конкурс и искать нового главу района не будут.
До сентября в отставку может уйти глава администрации Павловского района Сергей Волков. Кроме того, такая перспектива нависла над главой Славгорода Виктором Кинцелем. На днях стало известно, что СУСК возбудил дело по факту отчуждения в Славгороде муниципального имущества по возможно заниженной стоимости.
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