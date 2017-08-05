Депутаты приняли отставку главы администрации Троицкого района на Алтае

Досрочная отставка главы администрации Троицкого района Олега Чигирева связана с состоянием здоровья. Исполнять обязанности главы администрации муниципалитета до назначения нового будет первый заместитель Виктор Журавлев. В сентябре в Троицком пройдут выборы нового созыва депутатов райсовета, до этого времени объявлять конкурс и искать нового главу района не будут.

До сентября в отставку может уйти глава администрации Павловского района Сергей Волков. Кроме того, такая перспектива нависла над главой Славгорода Виктором Кинцелем. На днях стало известно, что СУСК возбудил дело по факту отчуждения в Славгороде муниципального имущества по возможно заниженной стоимости.