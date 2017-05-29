"Игрополис" предлагает безлимитное посещение игровой всего за 300 рублей

Детский клуб "Игрополис" приглашает на праздник в честь Дня защиты детей!
1 июня стоимость безлимитного посещения игровой - всего 300 рублей! Каждому в подарок: мороженое и сюрприз от аниматоров "Фиксиков"!
Детский клуб "Игрополис" – это целый город развлечений для детей. На огромной площади, почти в 1500 квадратных метров, расположились самые разнообразные аттракционы для активного отдыха: экстрим-парк с батутами, скалодромом и веревочным парком, двухэтажный лабиринт "Морская галактика" с настоящими пневмопушками, Шар хомяка, карусели Пальма и Чашки, а также, игровые автоматы и очень уютное кафе.
Также "Игрополис" предлагает своим маленьким выпускникам детских садов и школ специально-разработанную праздничную программу - их ждут профессиональные аниматоры и дискотека.
Детский клуб "Игрополис"
Адрес: ТЦ "Геомаркет", пр. Ленина, 154-а, к.1, 3-й этаж.
Телефон: (3852) 57-00-63
Организатор акции: "Игрополис, детский клуб". Акция действительна до 30.06.17 г. Подробные условия акции - по телефону (3852) 57-00-63
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