В лихой 1997: как мы жили 20 лет назад на Алтае

Редакция altapress.ru перечитала толстые пыльные подшивки, а фотокорреспондент Олег Богданов отсканировал почти утерянные фотопленки ради того, чтобы рассказать вам, как жилось на Алтае 20 лет назад. На этот раз мы вернулись в 1997-й, год тотальных голодовок, задержек зарплат "по всем фронтам", дикого криминала и искренней человечности.
В материале будут указаны суммы по курсу 1997 года. Но 1 000 тех рублей в пересчёте на современные равняются примерно 16-17 рублям, поскольку в 1998 году Россия пережила деноминацию, а за 20 лет только по официальным данным инфляция в стране составила более 1 600%.
Средний заработок в Алтайском крае в 1997 году составлял 505 тысяч рублей (по данным "Российского статистического ежегодника").
Бюджет и бюджетники на дне
- В 1997 году практически всем бюджетникам задерживали зарплату. Деньги люди не видели месяцами.
- В январе учителям Барнаула в счет зарплаты выдавали муку высшего сорта.
- А администрация Бийска разрешила бюджетным организациям в счёт погашения долга по зарплате покупать работникам проездные.
- В апреле объявили голодовку три учительницы школы в Крутихинском районе. К ним с согласия родителей присоединились шесть учеников. Учителя в районе не получали деньги сентября 1996 года.
- Губернатор Алтайского края Александр Суриков распорядился уволить заместителя председателя краевого комитета по образованию Сковородникова "в связи с допущенными нарушениями в использовании бюджетных средств".
- В октябре из-за семимесячной задержки зарплаты бастовала больница Быстрого Истока. По словам главврача, больше всего коллектив ЦРБ обижало равнодушие районной администрации.
- Первые две недели сентября в Республике Алтай не начинался учебный год. Забастовку объявили 156 учительских коллективов из 333.
- В Барнаул на празднование 60-летия Алтайского краевого суда приехал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедь. В интервью “СК” он говорил, что федеральная задолженность бюджета судам России на 1 октября 1997-го года составляла 382 млрд руб.
- Из-за недостатка финансирования закрывались одни медучреждения и отделения, увеличивалась нагрузка на другие. Дорогостоящее оборудование выходило из строя, денег на его ремонт и обслуживание не было. Несмотря на весь ужас происходящего, большинство медиков было не готово бастовать в крайних формах: они по возможности всегда оказывали неотложную помощь.
- К четырехдневной голодовке приступили 33 работника отделения анестезиологии и реанимации алейской ЦРБ. Их основное требование — выплата заработной платы за пять месяцев. Медперсоналу приходилось оказывает помощь в ужасных условиях: операционным столам в больнице на тот момент было около 80 лет, а наркозный аппарат давно вышел из строя.
- В Краевой детской больнице закончились даже бинты.
- Вплоть до начала погашения долгов бюджетникам, краевые власти решили ограничить выплату зарплаты самим себе. Александр Суриков заявил, что сотрудникам администрации, АКЗС и ряда краевых и ведомств будут выплачивать только 50% начисленной зарплаты. Но в срок.
- Кардиологи Алтайского края решили участвовать в забастовке. Пойти на крайние меры их вынудило хроническое недофинансирование больницы и многомесячная задолженность по зарплате.
- В Краевой клинической психиатрической больнице начались проблемы с питанием и лекарствами. Из-за недофинансирования больные находились в агрессивном состоянии. При этом в марте 1997 года врачи психиатрической больницы не получили зарплату даже за октябрь 1996-го.
Так и жили
- Перед страной стояли две основные проблемы — бюджетный кризис и невообразимо большая теневая экономика, писали тогда СМИ.
- В крае боролись с нападками волков в предгорных районах. Звери уничтожали табуны жеребят. Животные подобрались слишком близко к Барнаулу. Но уничтожать их было затруднительно: плата за отстрел не покрывала даже расходов на горючее, необходимое для преследования стаи.
- На Алтае произошла одна из крупнейших драк в истории: в рукопашке сошлись два села — Кабаково и Кашино. Люди прихватили с собой на драку оружие, дубины, цепи и колья.
- Стали ходить слухи, что губернатор края собирается перейти на службу в Москву. “Впрочем, чисто по-человечески, такое желание губернатора понять можно: дела в крае лучше не становится, свет в конце тоннеля не виден”, — писал тогда “СК”.
- В крае приостановили ввоз продукции из соседних регионов и стран. Изымаемый по краю “паленый” алкоголь использовали в качестве топлива котельной бийского спиртзавода.
- Население края к началу года составило 2 679 300 человек. Естественная убыль отмечена в 77 городах и районах. Уровень рождаемости составлял 84 человека на 1000 человек.
- В коллегии городской администрации разгорелась дискуссия по поводу передачи кинотеатра “Алтай” церкви. В кинотеатре два года не было угля на отопление, здание находилась в аварийном положении. Город был рад отдать “Алтай” в другие руки, но глава Центрального района Сергей Сытых запротестовал. Тогда он говорил, что заведение — это единственный досуговый центр в Нагорной части города. Он предложил закупить уголь на средства района.
- За год в Рубцовске от туберкулеза умерли 64 человека, заболели 113. В городе работал лишь один флюорограф, но из-за нехватки пленки даже он работал с серьезными перебоями.
- Октябрь побил рекорды 160 лет — в регионе царствовала ясная и засушливая погода, а осень 97-го побила рекорды сорокалетней давности по лесным пожарам. Самые страшные дни выпали на 7 и 9 октября: в крае горело более 70 000 гектаров леса. Эвакуировали население нескольких деревень. Под Тальменкой в огне сгорели шесть тракторов. Пожар добрался до садовых участков в Зудилово.
- АКЗС отказало в аккредитации корреспонденту “Молодежи Алтая”. Власти поясняли, что в аккредитации отказали из-за “необъективном освещения деятельности АКЗС в издании”. Прокуратура тогда доказала, что собрание нарушило закон о СМИ.
- АКЗС приняло закон о коэффициенте соотношения между зарплатой руководителя и средней зарплатой по отрасли: любые руководители не могли получить сумму, превышающую оплату труда своих сотрудников более чем в восемь раз.
- В крае сложилась чрезвычайная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. В связи с этим администрация утвердила целевую программу по внедрению новых эффективных и дешевых технологий лечения и диспансерного наблюдения больных.
- Работники Западно-Сибирской железной дороги обратились к жителям Сибири с призывом мне проводить акции протеста в крайних формах, способных парализовать движение транспорта.
- Правительство решало вопрос о мерах поддержки и защиты отечественных производителей: ввели лицензирование импорта цветных телевизоров, более жесткую систему защиты отечественных сельхозпроизводителей, а именно повышение таможенных тарифов на импортную сельхозпродукцию.
- В правительстве подготовили предложения по повышению пенсионного возраста на 5 лет. “СК” тогда писал, что россиян постигнет эта участь в ближайшие 25-30 лет. В правительстве озвучивали мнение, что без повышения пенсионного возраста экономика России не выдержит, и через 10-15 лет количество пенсионеров и трудоспособного населения сравняется, что вызовет необходимость значительно увеличить сбора в Пенсионный фонд.
- По данным на 1997-й год, средняя продолжительность жизни российских мужчин сократилась до 54 лет.
- Во всех городах края была напряженная обстановка с подачей тепла и электроэнергии. Хуже всего было в Бийске, где на долгое время ТЭЦ оставалась без руководства. За всё это время уголь практически не поставляли. К началу отопительного сезона запас угля хватало лишь на 10 дней.
- В сентябре приостановил работу Рубцовский машиностроительный завод. Его работники не получали зарплату с сентября 1996 года. Трудовой коллектив просил выплатить хотя бы часть задолженности. Руководство ссылалось на то, что с заводом за выполненный еще в 1996-м году заказ не рассчиталось Минобороны.
- В Барнауле начался бум на татуировок. Девушки были цветы, мужчины - мистические знаки, а люди солидного возраста расписывали тела сюжетными полотнами.
- Потери от засухи в Алтайском крае составили около трети всех посевов.
- В России и в Алтайском крае объявили войну монополистом в рамкам жилищно-коммунальной реформы.
- В Барнауле обсуждали появление сатанистов, а также панков и прочей нечисти.
- В июле в 50 подъездах жилых домов Барнаула отключили газ. “Алтайкрайгазсервис” был вынужден пойти на это в связи с тем, что долг частных потребителей за газ перевалил за 6 млрд рублей.
- В Угловском районе при ликвидации лесного пожара, вспыхнувшего 5 июля, погибли 14 человек. Огненная стена при сильном ураганным ветре быстро распространялась. За полтора часа пламя продвинулась на 5 км. В разгар стихии в зону бедствия выехала группа пожарных и рабочих лесхоза. Но быстро распространившееся пламя отрезало им обратную дорогу. Попытка эвакуироваться закончилась тем, что люди заблудились. Они вышли из Газ-66 и легли на землю лицом вниз. На волна верхового пожара накрыла их. Через несколько минут взорвался бензобак…
- Глава администрации края Суриков обратился к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с посланием, в котором попросил соседей срочно оказать содействие в тушении пожаров.
- На предприятиях края рабочим под зарплату выдавали тушёнку, сгущёнку, водку, обувь, ковры и прочее. А вот Челябинске один завод выдавал долги по зарплате отдыхом в Болгарии.
- В Бие сотрудники СЭС обнаружили вибрион холеры. Предполагалось, что ее привезли на родину кто-то из недавно побывавших в странах Ближнего Востока бийчан.
- Потребительские цены за первое полугодие выросли на 77%. Сильнее всего выросли цены на овощи — на 35%, на сахар на 32%. На 30%. Цены и тарифы на платные услуги населению выросли на 15%.
- Алтайском крае сложилась критическая ситуация с соблюдением трудового законодательства. Так сторож одного из деревоперерабатывающих заводов Алтая согласно табелю, отработал за один месяц 672 часа, то есть по 24 часа в каждые сутки.
- В Барнауле открыли новый мост. Владимир Баварин, мэр Барнаула на открытии заявил: “Этот мост в будущее. Это возможность для освоения новых мест, и настанет время, когда на правом берегу, в живописных местах, будут возведены микрорайоны Барнаула”.
- На Алтае переживали из-за возвращения призрака катунской ГЭС. Ее возведение в то время поддерживал Анатолий Чубайс.
- В 1997-м в Барнауле начали платить налог на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, а также за уборку территории общего пользования.
- 7 марта в Барнауле прошла Всероссийская акция протеста. Площадь Советов была заполнена битком уже с 9 утра. В город съезжались автобусы из районов и сел края. Всеобщая изумление вызвало появление на площади мужика с красным знаменем в одной руке и вилами в другой.
- За въезд в Республику Алтай и в Новосибирскую область брали плату.
- В Барнауле за 1996-й год задержали 102 000 человек, т.е. каждого седьмого горожанина. Начальник УДВ города Александр Рощинский отмечал, что в Барнауле резко возросло число наркоманов, произошло почти 1000 ДТП, выросло число самоубийств. По мнению силовика, внутренние органы испытывали нелегкие времена. В результате систематических задержки зарплаты из органов ушли более 60% опытных работников, почти каждый из которых имел юридическое образование. Из числа всех новых сотрудников милиции высшее образование было только у каждого пятого. “Может быть поэтому раскрываемость всех видов преступлений всего около 30%”, — писали тогда СМИ.
- Изувеченные тела убитых в разборках граждан и просто "попавших под руку" находили по всему городу. Многих не могли опознать — настолько они были обезображены.
Заграница нам поможет
- Правительство Республики Алтай и швейцарская компания Nestlе подписали договор о сотрудничестве. Соглашение предусматривало инвестиции в $200 млн и строительство в республике четырех предприятий. Иностранцы рассматривали Алтай как платформу для продвижения своей продукции на рынок Китая.
- Американский благотворительный фонд “Друзья Алтая” решил оказать помощь в размере $1 млн Угловскому району, пострадавшему от лесных пожаров.
- Французская корпорация оказала помощь в 100 млн руб Алтайскому краю. В рамках месячника пожилого человека, на выделенные средства пожилых людей привили от краснухи, а врачей от гепатита В.
- Врачи Краевой детской больницы обратились к вице-президенту США с просьбой помочь им связаться с каким-нибудь благотворительным фондом, который в состоянии оказать материальную поддержку. На этот крайний шаг главное детское учреждение Алтая толкнула крайняя нищета: по словам главврача Ивана Зайцева, в больнице заканчивались лекарства и перевязочные материалы, а долги без учета коммунальных платежей превышали 4,5 млрд руб.
- Алтайский край вошел в число регионов, которые получили кредит Всемирного банка реконструкции и развития на закупку медицинского оборудования.
- Компания Johnson & Johnson на базе 12-й городской больницы и кафедры общей хирургии АГМУу открыла Республиканский центр по клинической подготовке хирургов.
О добром
- Ракеты в ЗАТО Сибирском не были ни на кого нацелены.
- Сбербанк уменьшил ставки по всем видам кредитов для физических лиц 45% до 24%.
- В декабре глава управления Центробанка РФ Ирина Чанова рассказала читателям “СК”, что деноминация — это не страшно, и ничего плохого после нее не произойдет.
- По краю воровали подъездные лампочки. В Славгороде придумали, как с этим бороться: в подъездах устанавливали трансформаторы, в которых создавали напряжение в 36 вольт. Когда лампочку воровали и вкручивали в патрон под напряжением 220 вольт, источник света перегорал.
- В Барнауле улучшилась санитарная обстановка, а также качество питьевой воды. Это отметили специалисты госсэпиднадзора.
- На коллегии МВД РФ обсудили концепцию работу ГАИ. На ней решили, что отныне основным девизом ГАИ станут слова “доверие и безопасность”.
- Администрация Алтайского края решила больше не покупать плохую технику для полей Алтая.
- В Республике Алтай только начали развивать активный туризм, да и туризм в принципе. Предпринимались попытки организовать экскурсии, теплоходные прогулки и катание на горных лыжах. А вот с питанием было плохо: туристов кормили рисовой кашей на воде, молочным супом и картофелем с костями.
- Пришедший к власти новый ректор Алтайского госуниверситета крепко взялся за погашение многомиллионных долгов. В итоге закрыли задолженность по зарплате за 1996-й год, выдали работникам отпускные. В общей сложности сотрудникам выдали 1 млрд 700 млн руб.
- На праздновании Дня города Леонид Якубович выписал в барнаульском небе “мёртвые петли” вместе с летчиками местного аэроклуба.
- В Барнауле выступили Филлип Киркоров, Иванушки International, “Машина времени” и другие топовые группы 90-х.
Во дворце зрелищ и спорта пел Валерий Леонтьев. За день до Дня города на стадионе “Динамо” выступал Сергей Галанин и группа "СерьГа".
- 1 июля в Барнаул прибыла группа юристов из Голландии, которые совместно с прокуратурой края расследовали знаменитое дело о 60 млрд “Алтайской продовольственной корпорации”. В 1995-м году деньги ABC оказались в зарубежных банках, и до сих пор никто не мог их вернуть на Алтай.
- В Барнауле прошла мокрая майка. Мероприятие было жарким.
- 1 апреля студенты АГУ устроили "шествие дураков" по пр. Ленина.
Просто заголовки
- Мы падали-падали, наконец упали и начали выкарабкиваться.
- Весна. Вся Обь дерь**.!
- Какое время, таков и бред.
- Здесь все воюют со всеми.
- И коммунисты не страшны, если их организовать.
- Придурки лагерные.
- Сатана таится в головах.
- Кардиологи хотят работать и есть.
- Можно ли христианину быть социалистом?
- Секса у нас нет. Но проблемы с ним есть.
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