В лихой 1997: как мы жили 20 лет назад на Алтае

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В Бийске в 1997 году взорвался дом. Прощание с погибшим. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В Бийске в 1997 году взорвался дом. Прощание с погибшим. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как жили в 1997 году на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В материале будут указаны суммы по курсу 1997 года. Но 1 000 тех рублей в пересчёте на современные равняются примерно 16-17 рублям, поскольку в 1998 году Россия пережила деноминацию, а за 20 лет только по официальным данным инфляция в стране составила более 1 600%.

Средний заработок в Алтайском крае в 1997 году составлял 505 тысяч рублей (по данным "Российского статистического ежегодника").