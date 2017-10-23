"Дианэт": 15 лет работаем для вас

Начиная с 2002 года, общая пропускная способность сети передачи данных выросла с 5 Мбит/с до 20 000 Мбит/с.

Абонентская база за 15 лет существования компании расширилась с нуля до 16 тысяч абонентов.

Количество юридических лиц, пользующихся услугами "Дианэта" насчитывает 2 500, среди них более 500 – это государственные и муниципальные заказчики.

Бесперебойную работу сети, а также эффективную работу со всеми абонентами обеспечивает штат из 97 сотрудников, которые работают в Барнауле, Алейске, Бийске, Заринске, Рубцовске, Белокурихе, ЗАТО Сибирский.

В 2008 году компания стала предоставлять услуги связи домашним пользователям. На сегодня количество клиентов – физических лиц составляет 13,5 тыс. абонентов.

Кроме того, провайдер активно развивает продуктовую линейку. В 2016 году запущена услуга видеонаблюдения через Интернет. В текущем юбилейном году компания запустила Интерактивное телевидение, продажу программного обеспечения по подписке, также в планах до конца этого года запустит услугу видеоаналитики – удобный автоматизированный сервис для бизнеса по подсчету посетителей и сбору статистики по другим активностям на складах, в офисных и производственных помещениях.

В среднем абоненты компании "Дианэт" загружают ежемесячно из сети Интернет порядка 50 Тб информации. В сутки среднестатистическое потребление трафика стремится к 1,5 Тб. Для сравнения, 1 Тб (терабайт) информации сопоставим по объему с информацией во всех книгах библиотеки им. В. Я. Шишкова в краевой столице.

С 2015 года ООО "Дианэт" совместно с КГБУО "Алтайский краевой информационно-аналитический центр" организует прямое взаимодействие по оптоволоконным каналам связи для передачи данных в систему образования Алтайского края, что уже оценили образовательные учреждения.

Компания "Дианэт" предоставляет свои каналы связи для организации закрытой сети передачи данных для медицинских учреждений Алтайского края в рамках проекта "АРМ Поликлиника". На сегодняшний день предоставлен доступ в корпоративную сеть передачи данных (КСПД) более 50 медицинским учреждениям в г. Барнауле и в Алтайском крае. В общей сложности услуги нашей компании предоставляются более чем по 100 адресам лечебно-профилактических учреждений. Телемедицинская сеть используется для оперативных врачебных конференций, консультации сложных больных, решения организационных вопросов. Внедрение телемедицинских технологий позволило автоматизировать работу регистратур, врачей, отделов статистики, вести электронную историю болезни, формировать документы, внедрить интернет-самозапись пациентов. За время работы в рамках проекта помимо доступа в КСПД, компания "Дианэт" предоставила доступ в сеть Интернет большинству лечебно-профилактических учреждений г. Барнаула.

Крупнейшими являются:

КГБУЗ "Краевая клиническая больница",

КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница",

КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер",

КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" г. Барнаул,

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи",

КГБУЗ "ГБ имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск" и др.

Компания не останавливается на достигнутом, продолжая улучшать качество предоставляемого сервиса, совершенствовать качество связи и предоставляемых услуг.

Более подробно с акциями, услугами и тарифами компании вы можете ознакомиться на сайте компании, в официальном сообществе "Вконтакте" или позвонив по телефону (3852) 567-567.