"Динамо-Барнаул" попытается обыграть в футбол хоккеистов

Как сообщает официальный сайт администрации Алтайского края это не первая встреча клубов. 1 апреля спортсмены уже проводили первый в истории Алтайского края подобный товарищеский матч. Но тогда динамовцы играли в хоккей в ледовом дворце спорта "Динамо". Встреча завершилась вничью - 6:6.

Начало футбольного матча в 17 часов. Вход на стадион свободный.