"Динамо-Барнаул" попытается обыграть в футбол хоккеистов

22 июля на барнаульском стадионе "Динамо" (ул. Никитина, 55) состоится необычный товарищеский футбольный матч. Соперниками станут профессиональные футболисты из команды "Динамо-Барнаул" и серебряные призеры соревнований по хоккею среди студентов - представители клуба "Динамо-Алтай".
Как сообщает официальный сайт администрации Алтайского края это не первая встреча клубов. 1 апреля спортсмены уже проводили первый в истории Алтайского края подобный товарищеский матч. Но тогда динамовцы играли в хоккей в ледовом дворце спорта "Динамо". Встреча завершилась вничью - 6:6.
Начало футбольного матча в 17 часов. Вход на стадион свободный.
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