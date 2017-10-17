Директор ярославского интерната заставила детей пить мочу "в целях воспитания"

Трое 16-летних воспитанников дома-интерната помочились в бак с питьевой водой, сообщили Regnum в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области. Педагоги, узнав про это, отвели провинившихся подростков к директору. В качестве наказания руководитель детской организации вызвала подростков в свой кабинет, принудила их в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое, что дети и сделали.

"Мы провели проверку, и этот вопиющий случай подтвердился. Очень хочется увидеть оценку действий педагога со стороны департамента образования. Как бы ни провинились дети, но с ними надо поступать в рамках правового поля", — сказал детский омбудсмен в регионе Михаил Крупин.

Материалы проверки направлены в областной департамент образования как учредителя образовательной организации для принятия кадрового решения, а также в прокуратуру Ярославской области для проверки и принятия мер прокурорского реагирования, пишет "Росбалт".

В связи с инцидентом Следственный комитет ведет проверку.

Директору грозит дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).