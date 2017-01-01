Для российских летчиков могут ввести обязательное тестирование на алкоголь и наркотики до и после полета

Минтранс направил в правительство законопроект, который предполагает ввести обязательную норму проверки состояния здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением на предмет выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пишут "Известия". При этом издание уточняет, что осмотр члены экипажа будут проходить как до, так и после полета.

Сейчас осмотры экипажей воздушных судов и авиадиспетчеров организованы в соответствии с федеральными авиационными правилами медицинского освидетельствования летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации (ФАП-50). Правила были утверждены в 2002 году.

Предполетный медицинский осмотр является на сегодня обязательным для всех членов экипажа — пилотов и бортпроводников. В ходе него сотрудник медицинского учреждения проводит визуальный осмотр каждого члена экипажа, измеряет пульс, давление, осматривает горло. Задаются вопросы об отдыхе перед полетом и общем самочувствии.

Послеполетный медосмотр экипажей и авиадиспетчеров законодательно не регламентирует. Опрос некоторых российских авиакомпаний показал, что такие освидетельствования проводятся выборочно или в случае медицинских показаний.