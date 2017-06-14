Для участников "Прямой линии с Путиным" устроили инструктаж-репетицию

С ними прорепетировали вопросы, а также выдали рекомендации.

Инструктаж прошел в подмосковном пансионате "Петрово-Дальнее", который входит в "Оздоровительный комплекс "Рублево-Успенский" Управделами президента. По словам собеседников РБК, туда заселили представителей общественности из регионов — всего порядка 100 человек.

"Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте", — рассказал один из участников прямой линии.

Гостям из регионов советовали не распивать накануне эфира алкоголь, чтобы не испытывать похмелье. Инструкторы предупреждали участников о том, чтобы те не пили много воды — линия может продлиться до 4-5 часов. Кроме того, им советовали не надевать одежду в клетку и полоску. При этом гарантий, что кто-то из участников инструктажа задаст свой вопрос, организаторы не давали, но и своих вопросов не предлагали.

Источник, знакомый с организацией мероприятия, рассказал, что инструктаж участников прямой линии проводится ежегодно, а инструкции всегда одни и те же. "Прямая линия — это шоу, а шоу всегда должно быть хорошо подготовлено", — сказал источник.

В прошлом году гостей собрали в подмосковном пансионате "Поляны". Он также расположен на Рублево-Успенском шоссе и подведомственен Управделами президента. Тогда организаторы прослушали, как гости могут задавать вопросы, и выбрали несколько десятков человек, которые должны были общаться с президентом. Кто-то мог задать свои вопросы, кому-то предложили задать вопросы, заранее подготовленные организаторами.

В этом году Путин может сделать ряд ярких заявлений, касающихся экономики, социальных вопросов и обороны, которые затем "могут лечь в основу его предвыборной платформы". Этого не исключил собеседник, близкий к организаторам прямой линии.

"Прямая линия с Путиным" пройдет 15 июня.