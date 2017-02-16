Дмитрий Медведев щегольнул новыми умными часами

Председатель правительства России Дмитрий Медведев снова подтвердил свою репутацию поклонника технических новинок.
На этот раз премьер привлек внимание новыми умными часами на запястье. Продвинутый девайс журналисты заметили на руке Медведева во время его встречи с членами Совета Федерации. Видеоотчет об этой встрече размещен на официальном сайте правительства.
Речь идет об устройстве Garmin Quatix 3, поясняет Hi-tech Mail.ru. Это часы, разработанные американской компанией для капитанов парусных и моторных судов, а также поклонников морской рыбалки. Впрочем, устройство окажется полезным всем, кто занимается пешим туризмом и мультиспортом.
В Garmin Quatix 3 встроены стальная EXO-антенна с модулем GPS и GLONASS, альтиметр, барометр, трехосевой компас. Предустановленные приложения сообщают о приливах и отливах, имеют функции для парусной регаты, счетчик для рыбы, таймер соревнований, сигнализацию дрейфа от якорной стоянки и прочие довольно специфические утилиты. Стоимость Garmin Quatix 3 составляет около 54 тыс. рублей, отмечает издание, пишет znak.com.
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