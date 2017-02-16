Дмитрий Медведев щегольнул новыми умными часами

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Сегодня, 10:30.
Жизнь

Председатель правительства России Дмитрий Медведев снова подтвердил свою репутацию поклонника технических новинок.

Дмитрий Медведев в Шерегеше.
Дмитрий Медведев в Шерегеше. Фото: sheregesh.su.

На этот раз премьер привлек внимание новыми умными часами на запястье. Продвинутый девайс журналисты заметили на руке Медведева во время его встречи с членами Совета Федерации. Видеоотчет об этой встрече размещен на официальном сайте правительства.

Речь идет об устройстве Garmin Quatix 3, поясняет Hi-tech Mail.ru. Это часы, разработанные американской компанией для капитанов парусных и моторных судов, а также поклонников морской рыбалки. Впрочем, устройство окажется полезным всем, кто занимается пешим туризмом и мультиспортом.

В Garmin Quatix 3 встроены стальная EXO-антенна с модулем GPS и GLONASS, альтиметр, барометр, трехосевой компас. Предустановленные приложения сообщают о приливах и отливах, имеют функции для парусной регаты, счетчик для рыбы, таймер соревнований, сигнализацию дрейфа от якорной стоянки и прочие довольно специфические утилиты. Стоимость Garmin Quatix 3 составляет около 54 тыс. рублей, отмечает издание, пишет znak.com.

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