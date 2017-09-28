Дмитрий Медведев заявил, что у "Единой России" высокий авторитет на Алтае

Дмитрий Медведев оценил результаты прошедшей избирательной кампании в Алтайском крае. Он поблагодарил региональное отделение "Единой России" за работу и пожелал успехов. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Дмитрий Медведев,
председатель партии "Единая Россия":
Результаты избирательной кампании — свидетельство высокого авторитета партии "Единая Россия" в регионе, слаженной работы вашего отделения.
Уверен, что кандидаты от нашей партии оправдают доверие тех, кто за них голосовал, будут предлагать и продвигать нужные людям проекты и эффективные решения наболевших вопросов. От этого теперь зависит дальнейшее развитие города, реализация социально значимых программ и в целом — уровень жизни людей.
В единый день голосования в Алтайском крае работали 1642 избирательных участка, 251 из них — в Барнауле. Всего в городе досрочно проголосовали более 28 тыс. избирателей, в день выборов — более 70 тыс. В досрочном голосовании на 19 из 20 участков победила "Единая Россия".
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