Дмитрий Песков празднует юбилей

Он очень доброжелателен и любит журналистов, рассказал "URA.RU" главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

"Дмитрий Сергеевич такой человек, что с нами, с журналистами, никакими действиями не выражает озлобленность. Да, наверно возникают какие-то проблемы с нашим братом, но все они решаются настолько интеллигентно, душевно и мягко, что ощущение "начальник" и "подчиненный" уходят на второй план, — сообщил Гусев. — Прежде всего на передний план выходят скорее дружеские и товарищеские отношения. А в первую очередь, мы выполняем одну работу".

Доброжелательность, как отличительную черту также выделил главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин: "Он обладает широким видением мира, он никогда не зациклен на том, чтобы трепетать над каждым словом и запятой, как это бывает с пресс-секретарями. Человек очень широко мыслящий человек с хорошей нервной организацией".

"Но хочу еще напомнить, что Дмитрий Сергеевич секретарь медиасовета Русского географического общества. И мы с ним пару раз в год обсуждаем экспедиции, как их освещать в медиа по познавательным каналам. Он проявляет себя как большой знаток нашей родины, ее тайных и удивительных мест", — поделился Сунгоркин. Журналист добавил: "Пожелаю ему оставаться таким же, сохранить доброжелательный взгляд на мир и не сгореть на этой работе".

Справка

Дмитрий Песков работает с Владимиром Путиным с 2000 года. В тот год он был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента. В 2004 году он был назначен первым заместителем пресс-секретаря президента Алексея Громова. Песков отвечал за аппаратное взаимодействие президентской пресс-службы с органами исполнительной власти. Также за ним закрепилась подготовка крупных информационных проектов и организация больших пресс-конференций и телевизионных "прямых линий" президента. Пресс-секретарем главы государства он стал в 2008 году.