В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента

По данным генпрокуратуры республики, Каримову обвиняют по статьям о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, прав торговли и оказании услуг, правил изготовления и использования государственных пробирных клейм и о легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

Справка

Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Посол Узбекистана в Испании с января 2010 года по июль 2012 года.

Каримову, по оценке газеты "Известия" в 2008 году, считали возможной преемницей своего отца на посту президента страны, однако после 2013 года у Гульнары возникли трения с отцом, и она стала стремительно утрачивать влияние в Узбекистане. Каримова профессионально занимается дизайном ювелирных изделий, известна как певица под сценическим псевдонимом Googoosha, является председателем попечительского совета неправительственного Фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и ряда других общественных организаций.

С 2013 года находилась под домашним арестом.