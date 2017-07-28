В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента

Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по шести статьям уголовного кодекса Узбекистана. Дочь бывшего президента страны заключили под стражу, сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана, пишет РИА "Новости".
По данным генпрокуратуры республики, Каримову обвиняют по статьям о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, прав торговли и оказании услуг, правил изготовления и использования государственных пробирных клейм и о легализация доходов, полученных от преступной деятельности.
Справка
Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Посол Узбекистана в Испании с января 2010 года по июль 2012 года.
Каримову, по оценке газеты "Известия" в 2008 году, считали возможной преемницей своего отца на посту президента страны, однако после 2013 года у Гульнары возникли трения с отцом, и она стала стремительно утрачивать влияние в Узбекистане. Каримова профессионально занимается дизайном ювелирных изделий, известна как певица под сценическим псевдонимом Googoosha, является председателем попечительского совета неправительственного Фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и ряда других общественных организаций.
С 2013 года находилась под домашним арестом.
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