Forbes: дочь владельца СГК вошла в рейтинг богатейших наследников России

На первом месте — сын владельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф 1990 года рождения. Он унаследует 14,5 млрд долларов. Второе место у дочери председателя советов директоров компаний СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) и СГК (Сибирская генерирующая компания) Андрея Мельниченко Тары (2012 года рождения) — 13,2 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров дети председателя правления "Новатэк" Леонида Михельсона: дочери Виктории (1992 год рождения) и сыну, имя которого не указано (родился в 2015 году), достанется по 9,2 млрд долларов.

Также в пятерку богатейших наследников России попали дети совладельца "Альфа-групп" Алексея Кузмичева и совладельца сети "Магнит" Сергея Галицкого.

При составлении рейтинга не учитывались супружеские доли. Состояние миллиардера просто делилось на всех признанных детей. Также Forbes не принимал в расчет заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются — все нажитое пойдет на благотворительность.

Состав участников рейтинга по сравнению с 2016 годом почти не изменился. Единственным новичком стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски. Ему уступил место экс-владелец МДМ Банка Сергей Попов.

Всего в России на сегодняшний день 96 долларовых миллиардеров, совокупное состояние которых оценивается в 386 млрд долларов. У них в общей сложности 274 ребенка. То есть на каждого из детей миллиардеров в среднем приходится 1,4 млрд долларов, пишет znak.com.

Многодетный отец Роман Абрамович в двадцатку не попал — на каждого из его семи детей приходится по 1,3 млрд долларов.