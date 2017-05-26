Forbes: дочь владельца СГК вошла в рейтинг богатейших наследников России

Forbes составил список наследников российских миллиардеров. В итоговом рейтинге 20 семей, в которых воспитываются 47 детей. На каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов.
На первом месте — сын владельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф 1990 года рождения. Он унаследует 14,5 млрд долларов. Второе место у дочери председателя советов директоров компаний СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) и СГК (Сибирская генерирующая компания) Андрея Мельниченко Тары (2012 года рождения) — 13,2 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров дети председателя правления "Новатэк" Леонида Михельсона: дочери Виктории (1992 год рождения) и сыну, имя которого не указано (родился в 2015 году), достанется по 9,2 млрд долларов.
Также в пятерку богатейших наследников России попали дети совладельца "Альфа-групп" Алексея Кузмичева и совладельца сети "Магнит" Сергея Галицкого.
При составлении рейтинга не учитывались супружеские доли. Состояние миллиардера просто делилось на всех признанных детей. Также Forbes не принимал в расчет заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются — все нажитое пойдет на благотворительность.
Состав участников рейтинга по сравнению с 2016 годом почти не изменился. Единственным новичком стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски. Ему уступил место экс-владелец МДМ Банка Сергей Попов.
Всего в России на сегодняшний день 96 долларовых миллиардеров, совокупное состояние которых оценивается в 386 млрд долларов. У них в общей сложности 274 ребенка. То есть на каждого из детей миллиардеров в среднем приходится 1,4 млрд долларов, пишет znak.com.
Многодетный отец Роман Абрамович в двадцатку не попал — на каждого из его семи детей приходится по 1,3 млрд долларов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.