Дочери Рамзана Кадырова впервые снялись в модной фотосессии

1 марта в Грозном пройдет масштабный показ модного дома "Firdaws", которым руководит старшая дочь президента Айшат. На показ приедут некоторые российские знаменитости. Для показа новых моделей была организована фотосессия детской коллекции, в которой приняли участие дочки главы Чеченской республики: Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы.

Напомним, что недавно звезда "Дома-2" Ольга Бузова также снялась в фотосессии для "Firdaws", чем возмутила своих поклонников. После этого появились сообщения о том, что семья Кадырова не желает больше видеть Бузову в Чечне.