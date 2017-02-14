Дочери Рамзана Кадырова впервые снялись в модной фотосессии

Дочери Рамзана Кадырова впервые снялись в фотосессии для чеченского дома моды "Firdaws". Снимки девочек появились в Instagram модного дома и вызвали восторг пользователей соцсети.
1 марта в Грозном пройдет масштабный показ модного дома "Firdaws", которым руководит старшая дочь президента Айшат. На показ приедут некоторые российские знаменитости. Для показа новых моделей была организована фотосессия детской коллекции, в которой приняли участие дочки главы Чеченской республики: Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы.
Дорогие друзья💖 Наши сказочные комплекты и платья для юных принцесс с прелестными брошками ручной работы создавались с огромной любовью для самых милых наших клиенток👧🏻 Для Дома Моды "Firdaws" большая честь, что детскую коллекцию, в качестве моделей, представили очаровательные девочки Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы🙏🏻☺Рады сообщить, что наряды вы уже можете приобрести в нашем магазине по адресу г.Грозный, ул. Мира,68✨
Напомним, что недавно звезда "Дома-2" Ольга Бузова также снялась в фотосессии для "Firdaws", чем возмутила своих поклонников. После этого появились сообщения о том, что семья Кадырова не желает больше видеть Бузову в Чечне.
Дорогие друзья! Детскую коллекцию "Маленькая фея" представляют наши очаровательные модели Ашура и Эсет Кадыровы👧👧🏼 В данный комплект входят юбка, кофта и платок. Стоимость до 5 лет 4.000 рублей, от 5 до 13 лет 6.000. Размеры шьём любые на заказ. Приходите к нам за прелестными покупками 🛍 #фирдаус #модныйдом #АЙШАТКАДЫРОВА #грозный #традиции #нравственность #firdaws #fashionhouse #fashion #AYSHATKADYROVA #grozny #traditions
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.