Догилева призналась, что из-за нищенской пенсии ей все еще приходится работать

Татьяна Догилева сообщила порталу, что не ждет ничего хорошего от государства и считает размер своей пенсии страшной несправедливостью. Она напомнила, что ее фильмы смотрели миллионы людей, а деньги шли государству.

По словам актрисы, ей и сегодня приходится работать. "В Пенсионном фонде милые женщины смотрели на меня с большой жалостью. Они посоветовали мне оформить документы на получение звания "Ветеран труда" — это дает 500-рублевую льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг", — цитирует Догилеву портал URA.RU

Ранее о низкой пенсии рассказала Алла Пугачева. На свадьба внука, которая стоила 25 миллионов рублей, она сообщила, что получает от государства лишь 17 тысяч рублей. Согласно данным Forbes, состояние Пугачевой составляет 100 миллионов долларов.