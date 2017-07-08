Долго не хотели расставаться: о чем поговорили Путин и Трамп в Гамбурге

Был такой уровень вовлечённости и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты.

Несколько раз мне пришлось напомнить президенту о временных рамках, то и дело заглядывали разные люди. Они даже в какой-то момент заслали первую леди, чтобы она попыталась вызволить нас оттуда, однако это не сработало.