Долго не хотели расставаться: о чем поговорили Путин и Трамп в Гамбурге

7 июля во время саммита лидеров стран т.н. G20, проходящего в Гамбурге, произошла историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа президентов России и США длилась более двух часов, хотя планировалась, что она пройдет за 30 минут. К ним даже зашла Мелания Трамп, чтобы напомнить мужу, что пора завершать разговор, но лидеры двух стран долго не хотели расставаться.
Рекс Тиллерсон,
госсекретарь США:
Был такой уровень вовлечённости и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты.
Несколько раз мне пришлось напомнить президенту о временных рамках, то и дело заглядывали разные люди. Они даже в какой-то момент заслали первую леди, чтобы она попыталась вызволить нас оттуда, однако это не сработало.
"Вот эти тебя обижали?": Путин и Трамп обсудили на встрече журналистов pic.twitter.com/cWZQA8HjSC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Сергей Лавров,
министр иностранных дел РФ:
Если президенты видят вопрос для обсуждения, который можно решить, то время здесь не играет решающего значения.
Из-за затянувшейся беседы Владимиру Путину даже пришлось опоздать на встречу с премьером Японии Синдзо Абэ, перед которым президент России извинился за задержку. Японский премьер-министр с пониманием отнесся к этому опозданию главы российского государства, передает НТВ.
Трамп: Я очень рад встретиться, с нетерпением ожидаю новой возможности обсудить ряд вопросов. Это важно и для России, и для США, и для всех pic.twitter.com/w6H1jYqrLU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Во время переговоров Путин и Трамп в ходе переговоров в Гамбурге Владимир Путин обсудили Сирию и Украину, поговорили о борьбе с терроризмом, а также затронули кибербезопасность. Как уже известно, лидеры договорились о перемирии в Сирии, а также о создании канала по украинскому урегулированию.
По словам главы госдепа Тиллеросона, президенты обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое. И заявил, что между двумя лидерами во время встречи сразу возникло взаимопонимание, которое дипломат назвал "позитивной химией".
Рукопожатие Путина и Трампа: Дональд руку на себя тянуть не стал, но незаметно по плечу похлопал pic.twitter.com/yqY8AyKj1t— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Рекс Тиллерсон,
госсекретарь США:
Два президента сфокусировались на том, как мы будем двигаться дальше. Для меня непонятно, сможем ли мы когда-нибудь прийти к взаимопониманию между двумя нациями. Вопрос — что мы будем делать сейчас.
По большей части наши цели совпадают. На то, как мы к ней движемся, у нас есть разные взгляды, но у нас гораздо больше общего, чем различий. Мы потратили много времени, обсуждая дальнейшие шаги. И то, где у нас есть различия, — у нас есть больше работы, которую мы должны проделать.
Вторая встреча дня: Путин в Эльбской филармонии познакомился с Меланией Трамп pic.twitter.com/ZGzLot23jZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Комментарии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что встреча глав государств может стать выходом из кризиса в отношениях между РФ и США, пишет Life.ru.
Валентина Матвиенко,
спикер Совфеда:
Обращаю внимание, практически по всем ключевым темам обсуждения достигнуты договорённости. Думаю, что это следствие, прежде всего, личного контакта, искренней заинтересованности глав государств в решении глобальных проблем.
Константин Косачёв,
председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:
Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои и, уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике, либо обсуждать важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений.
Алексей Кудрин,
бывший министр финансов РФ:
Российско-американским отношениям нужен новый старт. Встреча президентов Путина и Трампа полезна.
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