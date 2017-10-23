Домофон, няня, карманный сторож: кто и как внедряет в Барнауле новые видеотехнологии

За пять лет работы компания "ТСМ-Стандарт" стала заметным игроком рынка видеонаблюдения Барнаула. Её специалисты сделали безопасными десятки предприятий, офисов и жилых домов. Разбираемся, какие новые технологии востребованы у горожан и почему за установкой видеосистем стоит обратиться в "ТСМ-Стандарт".
Точками на карте Барнаула отмечены все офисы и жилые дома, доверившие свою безопасность системам видеонаблюдения от "ТСМ-Стандарт". Флажками выделены 15 наиболее крупных партнеров. В их числе: завод "Плавыч", торгово-производственная фирма "Прямой угол", предприятие "Силикатчик", садоводство "Меланжист", пиццерия "ПиццБург" и другие.
Топ-5 видеотехнологий, которые делают жизнь барнаульцев комфортнее и увереннее:
1. Видеодомофон. Современные беспроводные Wi-Fi домофоны вытесняют уже устаревшие проводные. Их проще устанавливать, а пользователь может не только слышать, но и видеть гостя.
Если вы находитесь далеко от дома или офиса, а туда кто-то пришел – домофон запишет видео с гостем. При желании тот сможет оставить обращение. Также система способна транслировать изображение вызывающего на экран вашего телевизора или смартфона. Встроенный датчик движения и функция e-mail-уведомлений оповестят о посетителе.
2. Wi-Fi-видеокамера. Компактный гаджет с функцией удаленного доступа в режиме онлайн можно использовать как видео-няню. Ваш смартфон покажет все, что видит и слышит камера. При этом она дает возможность разговаривать с ребенком, который находится рядом с камерой.
Для экономии дискового пространства можно включить детектор движения. В этом режиме камера будет записывать только тогда, когда перед ней двигаются. Также камера умеет делать фото и отправлять их на E-mail.
3. Видеокамера с вариофокальный объективом. На нем можно вручную изменить фокусное расстояние. Такая камера может "увидеть" номера машин на расстоянии 100 метров.
4. Видеокамера "рыбий глаз". Благодаря углу обзора в 130? способна охватить большее пространство. Это позволяет сэкономить на количестве камер.
5. Видеорегистратор. Дает возможность подключить до четырех камер видеонаблюдения. Записывает видео со скоростью 100 кадров в секунду. Это значит, что изображения будут плавными и четкими, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Доступ к архиву можно получить со смартфона.
5 причин заказать оборудование и его монтаж в компании "ТСМ-Стандарт":
- Низкие цены на оборудование и скидки на монтаж;
- Бесплатный расчет сметы;
- Гарантируем выполнение работ точно в срок;
- Опыт работы: наши специалисты знают всё об охранных системах и помогут определиться с выбором техники;
- Бесплатное обучение работе с технологиями видеонаблюдения.
Факт
Современные системы видеонаблюдения помогут сохранить ценности и обезопасят вашу семью. При чрезвычайных происшествиях записи с камер дадут неопровержимые доказательства случившегося.
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