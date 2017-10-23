Домофон, няня, карманный сторож: кто и как внедряет в Барнауле новые видеотехнологии

Точками на карте Барнаула отмечены все офисы и жилые дома, доверившие свою безопасность системам видеонаблюдения от "ТСМ-Стандарт". Флажками выделены 15 наиболее крупных партнеров. В их числе: завод "Плавыч", торгово-производственная фирма "Прямой угол", предприятие "Силикатчик", садоводство "Меланжист", пиццерия "ПиццБург" и другие.

Топ-5 видеотехнологий, которые делают жизнь барнаульцев комфортнее и увереннее:

1. Видеодомофон. Современные беспроводные Wi-Fi домофоны вытесняют уже устаревшие проводные. Их проще устанавливать, а пользователь может не только слышать, но и видеть гостя.

Если вы находитесь далеко от дома или офиса, а туда кто-то пришел – домофон запишет видео с гостем. При желании тот сможет оставить обращение. Также система способна транслировать изображение вызывающего на экран вашего телевизора или смартфона. Встроенный датчик движения и функция e-mail-уведомлений оповестят о посетителе.

2. Wi-Fi-видеокамера. Компактный гаджет с функцией удаленного доступа в режиме онлайн можно использовать как видео-няню. Ваш смартфон покажет все, что видит и слышит камера. При этом она дает возможность разговаривать с ребенком, который находится рядом с камерой.

Для экономии дискового пространства можно включить детектор движения. В этом режиме камера будет записывать только тогда, когда перед ней двигаются. Также камера умеет делать фото и отправлять их на E-mail.

3. Видеокамера с вариофокальный объективом. На нем можно вручную изменить фокусное расстояние. Такая камера может "увидеть" номера машин на расстоянии 100 метров.

4. Видеокамера "рыбий глаз". Благодаря углу обзора в 130? способна охватить большее пространство. Это позволяет сэкономить на количестве камер.

5. Видеорегистратор. Дает возможность подключить до четырех камер видеонаблюдения. Записывает видео со скоростью 100 кадров в секунду. Это значит, что изображения будут плавными и четкими, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Доступ к архиву можно получить со смартфона.

5 причин заказать оборудование и его монтаж в компании "ТСМ-Стандарт":

Низкие цены на оборудование и скидки на монтаж; Бесплатный расчет сметы; Гарантируем выполнение работ точно в срок; Опыт работы: наши специалисты знают всё об охранных системах и помогут определиться с выбором техники; Бесплатное обучение работе с технологиями видеонаблюдения.

Факт

Современные системы видеонаблюдения помогут сохранить ценности и обезопасят вашу семью. При чрезвычайных происшествиях записи с камер дадут неопровержимые доказательства случившегося.

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