Два престижных приза конноспортивных соревнований на Алтае выиграла прекрасная наездница

2 сентября на барнаульском ипподроме стартовал IV этап Большого сибирского круга, в рамках которого был разыгран Кубок губернатора и ещё более 10 различных призов.
Как и прошлые годы, фаворитами соревнований были наездники из Хакасии. Они и взяли один из главных призов. В первом заезде на Кубок губернатора среди лошадей орловских пород четырех лет и старше не было равных Корифею из Хакасии. Дистанцию в 3,2 км он прошёл со временем 4,28 минут.
Николай Сагалаков,
конезаводчик из Хакасии:
В Барнаул мы привезли очень хороших лошадей. Думаю, победа Корифея — это не предел. Будем участвовать и в других заездах. У нас большие шансы на победу. Мне очень нравится Кубок губернатора Алтайского края. В Барнауле хорошая атмосфера, много болельщик. Всегда с удовольствием сюда приезжаем.
Во втором заезде на Кубок губернатора среди лошадей призовых пород не было равных Екатерине Резниковой из Красноярского края и ее Хану.
Став первой в этом заезде, девушка буквально через полчаса победила ещё в одном. На лошади по кличке Красноярск она завоевала приз Алтайского краевого законодательного собрания.
3 сентября на барнаульском ипподроме продолжатся конноспортивные соревнования. Сегодня здесь пройдёт фестиваль орловских рысаков с звёздами и развлекательной программой. В общей сложности за два дня пройдут 13 различных заездов с призовым фондом более 2 млн рублей.
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