Два престижных приза конноспортивных соревнований на Алтае выиграла прекрасная наездница

Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова. Кубок губернатора-2017. Фото: Анна Зайкова.

Как и прошлые годы, фаворитами соревнований были наездники из Хакасии. Они и взяли один из главных призов. В первом заезде на Кубок губернатора среди лошадей орловских пород четырех лет и старше не было равных Корифею из Хакасии. Дистанцию в 3,2 км он прошёл со временем 4,28 минут.

Николай Сагалаков,

конезаводчик из Хакасии:

В Барнаул мы привезли очень хороших лошадей. Думаю, победа Корифея — это не предел. Будем участвовать и в других заездах. У нас большие шансы на победу. Мне очень нравится Кубок губернатора Алтайского края. В Барнауле хорошая атмосфера, много болельщик. Всегда с удовольствием сюда приезжаем.

Во втором заезде на Кубок губернатора среди лошадей призовых пород не было равных Екатерине Резниковой из Красноярского края и ее Хану.

Став первой в этом заезде, девушка буквально через полчаса победила ещё в одном. На лошади по кличке Красноярск она завоевала приз Алтайского краевого законодательного собрания.

3 сентября на барнаульском ипподроме продолжатся конноспортивные соревнования. Сегодня здесь пройдёт фестиваль орловских рысаков с звёздами и развлекательной программой. В общей сложности за два дня пройдут 13 различных заездов с призовым фондом более 2 млн рублей.