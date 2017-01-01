Два украинских силовика в Донбассе погибли из-за неосторожного обращения с оружием

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Сегодня, 11:03.
Происшествия

В одной из воинских частей близ Марьинки Донецкой области двое украинских военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает канал RT со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Оружие, револьвер.
Оружие, револьвер. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Несчастный случай произошел 2 января из-за нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки. Двое военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения.

По данному факту проводится следствие. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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