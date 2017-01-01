Два украинских силовика в Донбассе погибли из-за неосторожного обращения с оружием

Несчастный случай произошел 2 января из-за нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки. Двое военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения.

По данному факту проводится следствие. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.