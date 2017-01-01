Два украинских силовика в Донбассе погибли из-за неосторожного обращения с оружием

В одной из воинских частей близ Марьинки Донецкой области двое украинских военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает канал RT со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Несчастный случай произошел 2 января из-за нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки. Двое военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения.
По данному факту проводится следствие. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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