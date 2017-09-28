Две жительницы Заринска ограбили женщину около городского кафе

В Заринске полицейские задержали двух женщин. Их подозревают в том, что они ограбили местную жительницу возле городского кафе. У неё отняли телефон и металлическое кольцо, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, 22 сентября, около 23 часов возле одного из заринских кафе две неизвестные женщины с применением насилия открыто похитили у 48-летней горожанки сотовый телефон и металлическое кольцо. Женщина обратилась в полицию, подозреваемых задержали. Ими оказались 38-летняя и 25-летняя женщины. У одной из них полицейские нашли похищенное украшение. Подозреваемые признали свою вину.
Известно, что одна из задержанных уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь обеим женщинам грозит до семи лет лишения свободы.
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