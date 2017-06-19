Двое барнаульцев ночью обокрали рынок и спрятали добычу в кустах

В Барнауле двое мужчин ночью проникли в здание одного из местных рынков и украли оттуда одежду.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемые ночью разбили окно в здании одного из местных рынков. Они проникли внутрь помещения, где взломали деревянный ящик, в котором хранилась одежда на продажу. Мужчину похитили товар и скрылись.
Спустя какое-то время полицейские задержали двух подозреваемых — мужчин 1988 и 1983 годов рождения. Часть похищенного нашли по месту жительства подозреваемых, часть — в кустах рядом со зданием рынка.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.
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