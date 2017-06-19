Двое барнаульцев ночью обокрали рынок и спрятали добычу в кустах

Барнаульские воры спрятали украденное в кустах. Фото: 22.mvd.ru. Барнаульские воры спрятали украденное в кустах. Фото: 22.mvd.ru. Барнаульские воры спрятали украденное в кустах. Фото: 22.mvd.ru.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемые ночью разбили окно в здании одного из местных рынков. Они проникли внутрь помещения, где взломали деревянный ящик, в котором хранилась одежда на продажу. Мужчину похитили товар и скрылись.

Спустя какое-то время полицейские задержали двух подозреваемых — мужчин 1988 и 1983 годов рождения. Часть похищенного нашли по месту жительства подозреваемых, часть — в кустах рядом со зданием рынка.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.