Еда определяет всё: Аркадий Цукер рассказал о главных бизнес-трендах будущего

По мнению Цукера, тренды на рынке общественного питания можно спроецировать на весь потребительский рынок, пишет журнал "Стиль". Так, если в моду входят бургеры, то вся потребительская культура начинает ориентироваться на Америку, американскую модель поведения — от одежды и обуви до стиля жизни. И если раньше бургерами питалась молодежь, то несколько лет назад это блюдо стало появляться в меню дорогих ресторанов, американизируя премиальный сегмент. Таким образом, считает Цукер, рынок общепита показывает, какие тенденции будут развиваться в реальной жизни, и в чью сторону стоит повернуть свой бизнес.

7 главных бизнес-трендов 2017 года по мнению Аркадия Цукера:

Региональный акцент. В ресторанном тренде начинают преобладать кухни регионов России, потребитель отвлекается от кухонь мира и переходит к внутреннему рынку. И вместе с этим увеличиваются инвестиции в регионы — теперь экспертов ищут не за рубежом, а внутри страны и вкладывают деньги в них и их идеи. Копчение. В ресторанах сейчас принято иметь собственные коптильни — для удаления жира и высушивания влаги, чтобы оставить самую суть. Оптимизация — основной тренд сегодня. Отказ от 100% надбавки, сокращение штатов и расходов. Кофе и общение. В современных кофе-барах, где соединяется культура бара и открытого общения, гости могут общаться со всеми посетителями, быть частью сообщества. И компании, которые создают такие коммьюнити, будут успешны. Потребители отдают им предпочтения, ведь придя купить куртку они знают, что могут встретить там знакомых, пообщаться, попросить совета, вместе выбрать вещи. Всё с собой. Товары и услуги, которые повышают мобильность человека, набирают все большую популярность. Люди покупают квартиры, чтобы сдавать их в аренду и путешествовать. Они записываются к врачу в мобильном приложении, выбирают подарки в Интернете. Бизнес должен срочно переориентироваться от статики в сторону мобильности. Рестораны одного блюда. Сегодня распространены либо универсальные рестораны — где подают множество блюд разных стран, либо узконаправленные, где могут готовить 118 видов пельменей, но готовить их изумительно. Посетители понимают, что пришли к экспертам. И сейчас формируется рынок сегментного предложения — акцент в обслуживании сделан на чем-то одном. Выживет тот бизнес, который найдет свою узкую нишу и перестанет хвататься за все. Интеграция с цифровыми сервисами. Бизнес, который развивается в "цифре" - онлайн-заказы блюд, доставка — и сочетает в себе офлайн, будет иметь успех. Образовательный формат. Сегодня многие рестораны активно учат готовить, проводят различные мастер-классы. Компании следуют принципу не агитировать покупать свой товар, а учить потреблять его — улучшать свою жизнь с его помощью.

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