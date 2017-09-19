"Единая Россия" решила поделиться руководящими должностями в городских парламентах

По данным ЕР, по итогам выборов 10 сентября партия получила 711 депутатских мандатов в городах и районах края, 3,9 тыс. - в сельсоветах. Еще 129 выдвиженцев ЕР стали главами поселений. Всего в крае разыгрывалось почти 6 тыс. депутатских мандатов, проводились выборы 198 сельских глав.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения "Единой России":

С учетом представительства большинства депутатов "Единой России" в городских думах важно, чтобы сохранился принцип открытости обсуждения всех острых вопросов. Должна присутствовать и здоровая конкуренция. В Бийске и Рубцовске предполагается отдать оппозиции посты заместителей председателей представительных органов, также в Бийске оппозиции предложат пост председателя одного из комитетов, а в Барнауле — заместителя председателя комитета. Надеюсь, подобное распределение полномочий позволит депутатам в дальнейшем вести более конструктивный диалог, а также даст возможность партиям представлять свою позицию и продвигать свои проекты и решения.

По словам Романенко, партия большинства должна брать на себя ответственность за все, в том числе и за оппозицию.

Напомним, что распределение мандатов между партиями в парламентах Барнаула, Бийска и Рубцовска по итогам выборов выглядит так.

Еще один депутат — Андрей Солодилов — 10 сентября избрался в Барнауле как самовыдвиженец. Однако он является членом "ЕР".