"Единая Россия" решила поделиться руководящими должностями в городских парламентах

"Единой России", которая получила большинство в гордумах по итогам выборов 10 сентября, нужно поделиться руководящими постами с оппозицией. Такой совет однопартийцам дал зампред Госдумы, секретарь генсовета "Единой России" (ЕР) Сергей Неверов 18 сентября на пятиминутке в в нижней палате парламента, сообщает сайт реготделения партии. Лидер алтайских единороссов Александр Романенко сообщил, что оппозиции будут предложены руководящие должности в парламентах Барнаула, Бийска и Рубцовска.
По данным ЕР, по итогам выборов 10 сентября партия получила 711 депутатских мандатов в городах и районах края, 3,9 тыс. - в сельсоветах. Еще 129 выдвиженцев ЕР стали главами поселений. Всего в крае разыгрывалось почти 6 тыс. депутатских мандатов, проводились выборы 198 сельских глав.
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения "Единой России":
С учетом представительства большинства депутатов "Единой России" в городских думах важно, чтобы сохранился принцип открытости обсуждения всех острых вопросов. Должна присутствовать и здоровая конкуренция. В Бийске и Рубцовске предполагается отдать оппозиции посты заместителей председателей представительных органов, также в Бийске оппозиции предложат пост председателя одного из комитетов, а в Барнауле — заместителя председателя комитета.
Надеюсь, подобное распределение полномочий позволит депутатам в дальнейшем вести более конструктивный диалог, а также даст возможность партиям представлять свою позицию и продвигать свои проекты и решения.
По словам Романенко, партия большинства должна брать на себя ответственность за все, в том числе и за оппозицию.
Напомним, что распределение мандатов между партиями в парламентах Барнаула, Бийска и Рубцовска по итогам выборов выглядит так.
Еще один депутат — Андрей Солодилов — 10 сентября избрался в Барнауле как самовыдвиженец. Однако он является членом "ЕР".
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