Эффект масштаба. Как "Алтайлес" за 10 лет изменил лесную отрасль региона

Как появился "Алтайлес"

В конце 2006 года в России приняли новый Лесной кодекс. Он принес в отрасль крутые изменения: если раньше работать в лесу (охранять, восстанавливать, заготавливать древесину) могли только государственные структуры, то после реформы эти функции возложили и на частных арендаторов.

Новые условия предполагали другой уровень возможностей. Главная из них — коммерческие структуры могли привлекать инвестиции, брать кредиты и т. д. Реорганизованные в ООО лесхозы встали перед выбором — выживать поодиночке или развиваться сообща. Те, кто сделал выбор в пользу второго варианта, в июне 2007 года создали ХК "Алтайлес". Таких было 32 предприятия.

Затем в течение нескольких лет проходила оптимизация: часть активов объединили, часть продали. Ставку сделали на то, что у каждого предприятия должна быть специализация. Благодаря этому удалось (насколько это было возможно в тех условиях) увеличить качество выпускаемых пиломатериалов.

Для развития углубленной переработки в качестве сырья требовались качественные пиломатериалы, но имевшееся устаревшее лесопильное оборудование не позволяло выпускать продукт с необходимыми характеристиками.

Первая технологическая революция

Проблему удалось решить радикально. В декабре 2010 года "Алтайлес" открывает лесодеревоперерабатывающий комбинат (ЛДК) в Камне-на-Оби, а в апреле 2012-го — в Рубцовске. Оба до сих пор входят в десятку самых технически продвинутых лесопильных предприятий России. За Уралом подобными технологиями на тот момент могли похвастаться только традиционно лесные регионы — Иркутская область и Красноярский край. "Это была технологическая революция", — констатирует Иван Ключников. В общей сложности в создание двух ЛДК компания вложила более 2 млрд рублей.

"С точки зрения бизнеса запуск этих предприятий был единственным верным решением. Оно оправдалось на 100%, — говорит гендиректор “Алтайлеса”. — Два ЛДК работают эффективнее, чем множество мелких предприятий. Здесь мы получаем лучший продукт по соотношению цена-качество. Также эти проекты дали нам возможность заходить в новые ниши, выпускать новые виды продуктов".

Импульс, который получил холдинг в начале "десятых" годов с запуском ЛДК, позволяет ему ежегодно прирастать в товарообороте в среднем на 15%. Положительную динамику задают в том числе продукты глубокой переработки: погонажные изделия, домокомплекты и прочее.

Лучшие технологии — в Павловск

Еще до запуска ЛДК в Камне-на-Оби и Рубцовске менеджмент "Алтайлеса" понимал: останавливаться на этом нельзя. Предстояло решить задачу, как использовать отходы лесозаготовки и низкосортную древесину, которая не идет в производство пиломатериалов.

Конъюнктура рынка конца "нулевых" годов подсказывала — будет востребован завод ДСП. Но воплотить в жизнь эту идею не получилось. Поиски подходящего участка для производственной площадки неожиданно растянулись на годы, а за это время в сегмент ДСП пришли другие игроки, и ниша оказалась насыщенна.

Однако "Алтайлес" не отказался от мечты открыть производство древесных плит. До конца 2017 года холдинг планирует завершить строительство здания деревообрабатывающего комбината (ДОК) в Павловске. Ежегодно здесь будут выпускать 250 тыс. кубометров шлифованной древесно-волокнистой плиты средней и высокой плотности (MDF и HDF). В среднем они вдвое плотнее ДСП. Такие плиты используют в мебельном производстве и отделке фасадов и помещений.

Вложения в ДОК оценивается в 6 млрд рублей. Это вдвое больше инвестиционного портфеля "Алтайлеса" за все предыдущие годы. Прогнозируемый эффект не менее впечатляющий: проектный выпуск товарной продукции в Павловске составит 5 млрд рублей — ровно столько же, сколько произвели в 2016 году все остальные предприятия холдинга.

Иван Ключников,

гендиректор “Алтайлеса”:

И. Ключников. Это проект всероссийского масштаба. Павловский ДОК станет драйвером нашего развития на долгие годы. У MDF и HDF много производных: ламинированные полы, двери, фасады и т. д. Мы уже сейчас готовимся к выпуску широкой гаммы продукции из этих плит.

Осенью в Павловск приедут 400 фур с оборудованием от ведущих европейских производителей. Заработать ДОК должен через год, осенью 2018 года. По оснащению с ним не сравнится ни одно подобное производство в стране. Например, здесь смонтируют лучший пресс, который только можно будет найти в России (производства немецкой компании Siempelkamp).

Специальный вопрос Ивану Ключникову, гендиректору "Алтайлеса":

— В Алтайском крае десятки компаний-арендаторов леса. Многие из них образовались в то же время, что и ваш холдинг. Однако мало кто может похвастаться оборотом в 5 млрд рублей и столь масштабными инвестпроектами. В чем секрет успеха "Алтайлеса"?

— Наша сила в том, что мы создавались как объединение нескольких предприятий. Это позволяет нам концентрировать резервы всей группы и реализовывать крупные проекты, которые в дальнейшем помогают нам развиваться намного быстрее.

Мы всегда работаем с понимаем перспективы и того, что нам ежегодного необходимо прирастать, чтобы увеличивать зарплату 4 тыс. сотрудникам, трудоустроенным на наших предприятиях в разных точках Алтайского края. Люди видят, что реальная инфляция намного выше, чем официальная, и нам надо обеспечивать достойную индексацию. В 2016 году мы подняли оплату труда в среднем по холдингу на 12%.

Думаю, без "Алтайлеса" в лесной отрасли Алтайского края был бы штиль. Бывшие лесхозы работали бы обособленно и не смогли бы создать такие перерабатывающие мощности и выработать стратегию развития на годы вперед. Поэтому решение объединиться в холдинг, которое 10 лет назад приняли руководители наших предприятий, было абсолютно правильным.

Иван Ключников — об особой культуре лесоводов Алтая

17 сентября работники лесного хозяйства России отпразднуют профессиональный праздник. Накануне этой даты гендиректор холдинговой компании "Алтайлес" рассказал "СК", чем принципы ведения лесного хозяйства в Алтайском крае отличаются от практики других регионов.

— Все лесные предприятия Алтайского края работают на долгосрочную перспективу. Это то, что кардинально отличает нас от других субъектов Российской Федерации. Наш регион славится тем, что здесь в лесное хозяйство вкладываются значительные средства. Яркий пример — лесная охрана. Если во всей Томской области, где лесных территорий значительно больше, лишь около десятка пожарно-химических станций, то только в структуре нашего холдинга их больше восьмидесяти. Одним словом, инфраструктура лесной охраны значительно превышает установленные законом нормативы.

Во многих регионах в лесной бизнес активно идут люди из других сфер. В Алтайском крае отрасль осталась в руках профессионалов. Большинство руководителей — кандидаты или доктора наук, годами подтверждающие свой авторитет. Многие из них — представители династий лесников. Уникальный теоретический опыт и практические наработки передаются из поколения в поколение. При этом с каждым годом корпус этих знаний совершенствуется: продолжаются научные исследования по борьбе с вредителями, предотвращению пожаров и развитию технологий лесовосстановления.

Кто бы что ни говорил, в Алтайском крае никто не позволит нарушать лесное законодательство. Это не раз подтверждали проверки Рослесхоза. Мы работали и продолжаем заготавливать древесину строго в тех объемах, что довело до нас государство. А это научно обоснованные расчеты. При этом мы тратим колоссальные деньги на лесохозяйственные мероприятия.

Чтобы окончательно убедить скептиков в том, что рубки ведутся правильно, наш холдинг сейчас находится в процессе получения международного сертификата FSC. Его учредил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Требования этого сертификата жестче, чем российское законодательство. WWF много внимания уделяет тому, как хозяйственная деятельность сказывается на всей биосфере леса. Поэтому мы совместно с учеными АлтГУ актуализируем ареалы распространения животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также вместе со специалистами Уральского государственного лесотехнического университета изучаем влияние рубок на флору и фауну региона. Это огромная работа, и мы занимаемся ею не первый год.

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