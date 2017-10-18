Эколог из Алтайэнерго участвует в сохранении рыбной популяции озера Уткуль

Зарыбление одного из красивейших озер Алтайского края – Уткуль – состоялось в минувшие выходные. Неравнодушные жители Алтайского и Красноярского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской областей и даже Москвы помогли собрать денежные средства для приобретения мальков нескольких видов рыб. Благодаря участникам барнаульского клуба подводных охотников около тысячи особей карпа и амура были доставлены и выпущены в Уткуль.
Одним из инициаторов этого мероприятия стал Николай Бондаренко – главный специалист отдела безопасности производства филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Большую часть рабочего времени он уделяет решению вопросов охраны окружающей среды. Это же является частью его повседневной жизни. Заядлый путешественник, рыболов, любитель и ценитель флоры и фауны, Николай прилагает максимум усилий для сохранения и приумножения природных ресурсов.
Николай Бондаренко,
главный специалист отдела безопасности производства "Алтайэнерго":
Озеро Уткуль богато водной растительностью, в него впадает несколько речек, есть достойные глубины, – говорит Николай Бондаренко. – Во время подобных мероприятий мы сами чистим озера, срезаем браконьерские снасти под водой и всячески пресекаем факты браконьерства. Цель наших действий – сделать так, чтобы озеро стало жемчужиной трофейной рыбалки Алтайского края! Это всего лишь маленький шаг к сохранению рыбной популяции в Уткуле. Зарыбление – это еще и важный педагогический момент. В наших силах научить подрастающее поколение проводить время с пользой, привить детям культуру правильной рыбалки.