Эколог из Алтайэнерго участвует в сохранении рыбной популяции озера Уткуль

Озеро Уткуль богато водной растительностью, в него впадает несколько речек, есть достойные глубины, – говорит Николай Бондаренко. – Во время подобных мероприятий мы сами чистим озера, срезаем браконьерские снасти под водой и всячески пресекаем факты браконьерства. Цель наших действий – сделать так, чтобы озеро стало жемчужиной трофейной рыбалки Алтайского края! Это всего лишь маленький шаг к сохранению рыбной популяции в Уткуле. Зарыбление – это еще и важный педагогический момент. В наших силах научить подрастающее поколение проводить время с пользой, привить детям культуру правильной рыбалки.