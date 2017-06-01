Экономика Барнаула: промышленность и торговля растут, жилищное строительство пикирует

Индекс промышленного производства в Барнауле за январь-апрель составил в целом 101% к январю-апрелю 2016 года, в том числе в обрабатывающей промышленности 101,9%. Спад отмечен в обеспечении электроэнергией, газом и паром - 97,5% к четырем месяцам прошлого года. Это сведения приводит комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула.

Наибольший рост показали промпредприятия двух районов города — Октябрьского (107,5%) и Железнодорожного (104,8%).

В комитете отмечают и рост средней зарплаты. Правда, оценка пока дана только за первый квартал: 105,1% (по крупными средним организациям).

При этом за первые четыре месяца года существенно увеличился оборот розничной торговли: 116,4% (по крупным и средним организациям) к тому же периоду 2016 года, а также оборот общественного питания — 131,3% (сведения также относятся к крупным и средним организациям).

В то же время объем жилищного строительства сократился весьма резко: ввод многоквартирных домов упал на 60,9% к уровню прошлого года, ввод индивидуального жилья — на 26,5%. За четыре месяца в Барнауле введены многоквартирные дома общей площадью 59,5 тыс кв. метров (из 75,1 тыс. кв. метров введенных в целом в Алтайском крае, сведения по регионы опубликовал Росстат), индивидуальные — 14 тыс. кв. метров (из 53,6 тыс. в регионе в целом).

Надо сказать, что жилищное строительство сокращается и в целом по России. По данным Росстата, за январь—апрель 2017 года объем ввода жилых домов упал на 14,8%, в Москве — на 41,2%, в Новосибирской на 34,6%, в Кемеровской на 23%, Красноярском крае на 47,6%, в Омской — на 19,5%, в Алтайском крае на 44,7%.

Эксперты информационного агентства RNS, комментируя ситуацию, объясняли спад, в первую очередь, тем, что сейчас вводятся в эксплуатацию жилые комплексы, которые начинали строиться в период кризиса конца 2014-начала 2015 годов, поэтому сокращение ввода — закономерная коррекция.

А вот алтайские эксперты объясняли пикирующий спад жилищного строительства в Барнауле затягиванием ввода объекта со стороны регионального Госстройнадзора, который требует провести повторную экспертизу строящихся объектов, а это в свою очередь требует и времени, и денег.

При этом спад жилищного строительства на поступлениях в бюджет Барнаула пока не сказался. За первые четыре месяца в бюджет города поступило 3,57 млрд рублей, или 121,6% к уровню 2016 года, при этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,6%.