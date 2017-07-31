Эксперты: если не можете вовремя платить по кредиту — договаривайтесь с банком

Тем, кто вовремя не вернул кредиты, не стоит надеяться, что долг простят и проблема рассосется. "Если у заемщика возникли сложности с платежами по кредиту, нужно, прежде всего, обратиться в банк, который выдал кредит. В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам", — сказал в интервью изданию NewsNN.ru руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Михаил Мамута.

По его словам, нередко благодаря снижению ключевой ставки банки предлагают реструктуризацию (рефинансирование) кредитов, одновременно уменьшая и для себя риски просрочки и невозврата этих кредитов. Однако, советует эксперт, надо внимательно изучать предложения банков, чтобы при рефинансировании старых долгов общая сумма новых не увеличилась. Порой реальные условия, предложенные заемщику, расходятся с теми, которые банк рекламирует, предлагая реструктуризацию, и в Банк России поступает немало жалоб на этот счет. "Важно внимательно читать договор и обращать внимание на пакеты дополнительных услуг: это может быть страхование жизни и здоровья, некие платные услуги банка… А в случае если рефинансирование предлагает некая посредническая компания (как правило, не поднадзорная Банку России), есть и риск мошенничества. В этом случае заемщика должно насторожить предложение уплатить взносы или "пошлины" перед рефинансированием. Таких "раздолжнителей" лучше обходить стороной", — подчеркнул Михаил Мамута.

Кредиты дешевеют

За первые пять месяцев 2017 года жители Алтая взяли потребительские кредиты на сумму 31 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали altapress.ru в отделении по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ.

Рост интереса к заемным средствам вполне объясним: кредиты дешевеют, требования к заемщикам смягчаются. Так, средневзвешенная процентная ставка по потребкредитам в крае снизилась с начала года с 17% до 15,5%, минимальная ставка составила 10,5%.

"Три четверти банков, работающих на территории края, смягчили условия выдачи потребительских кредитов. Растет конкуренция за качественного заемщика, улучшается ситуация с ликвидностью, и, как следствие, процентные ставки снижаются, появляются новые кредитные продукты", — прокомментировал заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ Игорь Князев.

Растет количество выданных кредитов: с 101 тыс. в декабре 2016 года до 124 тыс. в мае, или на 23,5%. Увеличивается и их размер. Если в декабре прошлого года он составлял в среднем 71,8 тыс. рублей, то в мае — 94 тыс.— такие сведения приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Все это — общероссийская тенденция, которая говорит о восстановлении у банков готовности к риску, характерного для докризисной жизни, полагают в НБКИ.

Отдавать деньги придется

Между тем доля просроченных потребительских кредитов в Алтайском крае остается высокой: на 1 июня 15,6%. И кардинального улучшения ситуации пока не заметно: за год она сократилась всего на 0,4 процентных пункта.

Барнаулец Сергей Ч. взял в банке 60 тыс. рублей, но попал в аварию и получил травму. С работы пришлось уйти. В итоге — просрочка по кредиту и судебный процесс.

Надежда К. попала в неприятную историю с подачи подруги, занимающейся бизнесом. "Ты ж у нас пенсионерка? Оформи льготный кредит на себя, мне оборотных средств не хватает",— попросила подруга. Надежда взяла в банке 150 тыс. рублей. Бизнес-вумен поначалу исправно расплачивалась, но дело не пошло. Теперь Надежда отдает банку почти половину своей небольшой пенсии и едва сводит концы с концами. "Если появятся срочные траты на лекарства, боюсь, гасить кредит уже не смогу",— беспокоится она.

Карточный — такой же потребительский

Еще более тревожная тенденция связана с кредитками. За первые четыре месяца 2017 года просрочка по карточным кредитам сроком больше 30 дней достигла в крае 25,6% (данные НБКИ). По этому показателю Алтай вошел в топ-30 самых проблемных регионов страны.

Парадоксально, но за полтора десятка лет "жизни" кредиток в России многие наши сограждане до сих пор воспринимают их как легкий доступ к деньгам, а на процентные ставки не обращают внимания.

Между тем карточный кредит — тот же потребительский. И за пользование им нужно регулярно выплачивать проценты, а за опоздание с погашением — еще и штрафы.

Не молчите

Какой бы кредит вы ни взяли, возвращать его придется. "Банки предоставляют кредиты на условиях возвратности, платности, срочности", — повторяет известную формулу представитель банковского сообщества.

Что делать, если вы попали в трудную ситуацию, финансовое положение резко ухудшилось, и вы понимаете, что своевременно вносить ежемесячные платежи по кредитам в тех же размерах не сможете? "Сразу же связаться с банком, не отчаиваться и не пытаться скрыться. Никто не заинтересован в усугублении ситуации, банки готовы предлагать возможные выходы", — поясняет Эльвира Вебер, управляющий алтайским филиалом одного из банков.

О чем можно договорится с банком? Есть три варианта: отсрочка платежа, реструктуризация и рефинансирование.

Отсрочка платежа

"Банк может предоставить кредитные "каникулы" — отсрочку по выплате плановых платежей по кредиту, когда, например, у человека наступил период временной нетрудоспособности, его призвали в армию или произошли другие события, которые в банке сочтут форс-мажорными", — рассказывает Игорь Нестеров, исполнительный редактор информационного портала алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков" и эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ).

После завершения "каникул" проценты будут перераспределены на последующие платежи, так что суммы, которые вы в будущем будете платить, увеличатся. Но зато вам не предъявят штрафные санкции, продолжает Нестеров. Правда, предоставлять отсрочку банки не обязаны, и, как показывает практика, они не очень охотно на это идут.

Игорь Нестеров приводит пример. В "Ассоциацию по защите прав заемщиков" обратился заемщик, попавший в аварию. Первое время карточный кредит за него погашали родственники. А затем он решил оформить "каникулы". "В банке отказали, сказав, что могут предоставить отсрочку только по потребительским кредитам. В Алтайском отделении Сибирского ГУ ЦБ такой трактовке удивились: кредитная карта является одной из форм потребкредита", — поясняет Нестеров.

Корректировка срока и платежа

Второй спасительный вариант — реструктуризация. "С помощью данной программы производится корректировка срока и ежемесячного платежа с целью уменьшения финансовой нагрузки на клиента", — объяснил зам. управляющего алтайским отделением одного из банков Максим Бауков.

Возможно, вам удастся путем переговоров с сотрудником банка изменить условия договора, говорит Игорь Нестеров. Например, снизить размер ежемесячного платежа, увеличить срок погашения — скажем, с трех до пяти лет. Рассчитывать на то, что короткий кредит растянут на 20 лет, не стоит. Быть может, вам предоставят возможность пару месяцев гасить только проценты или же, напротив, лишь тело кредита.

Чаще всего банки идут на реструктуризацию тогда, когда уже есть просрочка по кредиту как минимум два месяца, поясняет исполнительный директор ассоциации и еще один эксперт ОНФ Антон Доровских. "Заранее, когда человек предполагает, что в следующем месяце не сможет вносить платежи, банки на это, как правило, не соглашаются", — говорит он.

Документы — ваши аргументы

Для разговора о реструктуризации или отсрочке недостаточно красноречиво описать ситуацию, в которую вы попали. Идете на переговоры с банком — запаситесь документами, которые подтвердят реальность и объективность ваших трудностей.

Если задерживают зарплату, приложите поданное в суд исковое заявление и заявление о том, что вы приостановили работу. Если вас сократили, возьмите в службе персонала приказ о сокращении и предоставьте банку копию трудовой книжки.

Если случилась трагедия и ваш созаемщик (или родственник, помогавший оплачивать кредит) скончался, нужно свидетельство о смерти. Неожиданно заболели, предстоит дорогостоящая операция? Добывайте выписку из медицинской карты. А если квартиру, которую вы сдавали, повредили неосторожные арендаторы, оставив вас без доходов, подготовьте документы, которые могли бы это подтвердить.

Конечно, весь перечень документов стоит уточнить в самом кредитном учреждении. Кстати, многие банки сегодня имеют странички в соцсетях или чат-боты на своем сайте и весьма оперативно дают консультации.

Рефинансирование

Рефинансировать — значит взять новый кредит по более низкой ставке и погасить один или несколько старых, поясняет Максим Бауков. С учетом того, что ставки сегодня падают, найти более дешевые кредиты можно.

Одни банки рефинансируют только кредиты "чужих" банков. Другие готовы брать в работу и свои, взятые раньше по более высоким ставкам. Есть банки, которые рефинансируют до пяти ссуд. Объединив старые кредиты, вы получаете один новый, увеличиваете срок его погашения и уменьшаете размер платежа. "Кроме того, вы можете выбрать вид платежа: аннуитетный или дифференцированный", — добавляет Светлана Сапожникова, директор оперофиса еще одного кредитного учреждения, работающего в Алтайском крае.

Важно, что рефинансирование предоставляется клиентам, как правило, не имеющим просрочки — допустимо только небольшое опоздание, пояснили в одном из банков. Другими словами — чем раньше сами начнете решать свои проблемы, тем лучше.

Если вы не договоритесь

Если найти вариант, приемлемый для обеих сторон, так и не удалось (или вы его не искали), у банка есть полное право истребовать долг через суд. Суды ежедневно выносят множество подобных вердиктов. Главное при этом, что в решении суда сумма долга будет зафиксирована. Судья может учесть ситуацию и установить более мягкие условия погашения долга — скажем, частями. Однако придется оплатить еще и судебные издержки: госпошлину и даже расходы на юристов.

Многие заемщики, долги которых еще не взысканы судом, жалуются на звонки и смс-уведомления коллекторов или службы взыскания банков. Если вас просто предупреждают о штрафах и суде, закон не нарушается. А вот угрожать физической расправой и запугивать никто не имеет права.

На незаконные действия коллекторов жалуйтесь в полицию. На действия банка — в Банк России: через интернет-приемную на сайте cbr.ru или по телефону 8-800-250-40-72, звонок бесплатный.

Если же суд уже вынес решение о взыскании с вас долга, а вы его не оплатили, придется вплотную пообщаться с судебными приставами. Они отыщут все ваши счета (включая карточные) и могут наложить на них взыскание в пределах суммы долга. Ваше ценное имущество может быть продано. А если долг больше 10 тыс. рублей — вас не выпустят за границу — разумеется, по решению суда и до тех пор, пока он не будет погашен.

Банкротство — не легкий путь

Некоторые кредитные должники, увидев, что не могут расплатиться, выбирают ошибочную стратегию: берут в другом банке новый кредит по более высокой ставке. Тратят его, чтобы перекрыть старый. Потом получают еще один кредит, а затем и заем в микрофинансовой организации. Долги растут как снежный ком.

Такие люди сегодня — частые участники дел о банкротстве. Чаще всего им вводят процедуру реализации имущества. Арбитражный управляющий Аркадий Мишанов рассказал altapress.ru, что вел такую процедуру у жителя края, получившего 40 кредитов и займов!

Банкротом гражданин может стать, конечно, по разным причинам. По закону, если вы не в состоянии расплатиться в срок и отвечаете признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, то можете подавать заявление в арбитраж.

Когда реализация имущества завершается, все долги гражданина, как правило, списываются. И все же банкротство — не легкий путь к свободе от финансового бремени. Все имущество, которое можно продать по закону, выставят на торги, включая ипотечное жилье, даже если оно единственное. На время банкротства суд может запретить человеку выезжать за границу. Еще пять лет после завершения процедуры гражданин, обращаясь за кредитом, обязан указывать, что был признан банкротом.

Как бы там ни было, банкротство — выход, скорее, для тех случаев, когда другие меры исчерпаны или иных вариантов просто нет: вы не можете работать из-за болезни, имущество сгорело и т. п.

Берем кредит без перспективы дефолта

Вот, что советуют эксперты, чтобы не попасть в трудную ситуацию и свести риски к минимуму

Правильно рассчитывайте сумму кредита. Ежемесячные платежи не должны быть больше 30-40% ваших доходов.

Делайте сбережения — как минимум три месячных дохода, которые будут вашей временной "подушкой безопасности".

Не отказывайтесь от страховки. Если потеряете трудоспособность, страховщик погасит за вас кредит полностью или частично (в зависимости от условий договора страхования).

Если хотите воспользоваться льготным периодом погашения карточного кредита (25-60 дней), уточните, как в банке его рассчитывают. Иначе можно не уложиться в срок, и придется платить проценты.

Что делать, если банк не хочет пересматривать условия кредитования? Обратитесь к финансовому омбудсмену. Это общественный примиритель, защищающий права граждан, имеющих проблемы на финансовом рынке. Он занимается досудебным урегулированием проблем по долгам не более 300 тыс. рублей.

Он не избавит вас от бремени задолженности, но зато, возможно, сумеет убедить банк пойти на уступки, предоставить отсрочку или провести реструктуризацию. Правда, для того, чтобы омбудсмен имел право вмешаться в ваше дело, нужно, чтобы у банка было подписано с ним соглашение о сотрудничестве. Контакты финансового омбудсмена можно найти на сайте Ассоциации российских банков.