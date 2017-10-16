Эксперты назвали лучшие места для остановки в пути на Алтае

По информации управления федеральных автодорог "Алтай", победителями признали:

гостиничный комплекс "Маяк" . Он завоевал первые места в номинациях "Лучший многофункциональный комплекс", "Лучший гостиничный комплекс" и "Лучшее предприятие торговли";

. Он завоевал первые места в номинациях "Лучший многофункциональный комплекс", "Лучший гостиничный комплекс" и "Лучшее предприятие торговли"; АЗК "Газпромнефть" стал лучшим автозаправочным комплексом. Автозаправочный комплекс "Газпромнефть" №222 расположен в Новоалтайске на оживленном участке трассы "Чуйский тракт" и предлагает автомобилистам все виды бензина, а также сезонное дизельное топливо "Дизель Опти". На АЗК работает круглосуточный магазин, есть уютное кафе, а также дополнительные сервисы и услуги.

стал лучшим автозаправочным комплексом. Автозаправочный комплекс "Газпромнефть" №222 расположен в Новоалтайске на оживленном участке трассы "Чуйский тракт" и предлагает автомобилистам все виды бензина, а также сезонное дизельное топливо "Дизель Опти". На АЗК работает круглосуточный магазин, есть уютное кафе, а также дополнительные сервисы и услуги. кафе-бар "Дилижанс" признан лучшим предприятием общественного питания;

признан лучшим предприятием общественного питания; "Атон" - победитель в номинации "Лучшая станция техобслуживания";

- победитель в номинации "Лучшая станция техобслуживания"; "Грань Алтая" - первое место в номинации "Лучшая площадка отдыха".

Участников оценивали по 15 критериям. Среди них - внешний вид и благоустройство, материально-техническая оснащенность, уровень безопасности дорожного движения, отсутствие жалоб на качество обслуживания, комплексность оказываемых услуг, перспективы развития.

В конкурсную комиссию вошли представители регионального Минстройтранса, управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, межрегионального управления государственного автодорожного надзора, Роспотребнадзора, УГИБДД, специалисты ФКУ Упрдор "Алтай" и КГКУ "Алтайавтодор".

Пятеро победителей будут представлять Алтайский край в финале всероссийского этапа конкурса. Лучшие объекты сервиса в масштабах страны назовут в феврале 2018 года.