Эксперты назвали возможных "преемников" Путина

В рейтинг "преемников" президента включены люди, которые чаще остальных претендовали на эту роль. Эксперты фонда оценили кандидатов по пятибалльной шкале по таким характеристикам, как публичность, наличие ожиданий, активность, неконфликтность и контроль над ресурсным потоком.

Больше всех баллов получил премьер Дмитрий Медведев (21 балл). Эксперты считают, что ему удалось преодолеть негативную рейтинговую динамику и вернуться к публичной активности после кампании по его дискредитации.

На втором месте рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов). Участники исследования оценили на пять баллов его публичность и активность. По их мнению, он смог создать образ предстоящих муниципальных выборов в столице, как образцовых и конкурентных.

Третьим в списке оказался губернатор Тульской области Алексей Дюмин (19 баллов). Он уступил Собянину в показателях "публичности" и "активности", но обошел по "ожиданиям" и "неконфликтности". Губернатор отличился на совещании под председательством Медведева по вопросам надзорной реформы, когда предложил обсудить ее с бизнесом. На плюс ему пошла встреча с казаками Тульской области и попытка устранить в регионе несанкционированые свалки.

Вслед за первой тройкой в порядке убывания следуют министр обороны Сергей Шойгу (17 баллов), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (16 баллов), председатель КГИ Алексей Кудрин (16 баллов баллов), руководитель АП Антон Вайно (16 баллов), первый замглавы АП Сергей Кириенко (16 баллов), спикер Госдумы Вячеслав Володин (15 баллов) и президент "Роснефти" Игорь Сечин (15 баллов).

Автор доклада Михаил Виноградов отметил, что в течении лета укрепится позиция многих кандидатов и продолжится борьба контрэлит.