Специалисты прогнозируют "комариное лето" в Алтайском крае

С конца апреля жители Алтайского края стали жаловаться на растущую активность комаров. Эксперты говорят, что пока все факты говорят о том, что летом комаров будет много. Правда, на прогноз еще может повлиять вторая волна паводка, которая ожидается в конце мая.
Как объяснила altapress.ru биолог Ирина Кудряшова, апрельскую "волну" комаров сбили майские холода. Многие взрослые особи погибли. Но наверняка они успели отложить личинки, на которых природные катаклизмы не повлияли. Поэтому если в пойме Оби останется много мелких, хорошо прогреваемых водоемов, то и комаров будет много. Личинки находятся в воде и если там будут комфортные условия, то и выплод будет хороший.
Если лето выдастся теплым и влажным, а паводок высоким, то можно предположить, что комаров будет очень много. Если же лето будет сухое и ветреное, а погода, как в первые дни мая, то комаров будет мало.
Ирина Кудряшова,
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета:
Мошки, комары, пчелы, пауки, змеи — это природные явления, к которым нужно относиться как к погоде — спокойно. Повлиять на то, много их или мало, мы не можем. Сказать что-то наверняка нельзя — надо смотреть на погоду. Конечно, если будет много стрекоз, то они съедят комаров.
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