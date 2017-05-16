Специалисты прогнозируют "комариное лето" в Алтайском крае

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Сегодня, 13:28.
Жизнь

С конца апреля жители Алтайского края стали жаловаться на растущую активность комаров. Эксперты говорят, что пока все факты говорят о том, что летом комаров будет много. Правда, на прогноз еще может повлиять вторая волна паводка, которая ожидается в конце мая.

Комары.
Комары. Фото: открытые источники в интернете.

Как объяснила altapress.ru биолог Ирина Кудряшова, апрельскую "волну" комаров сбили майские холода. Многие взрослые особи погибли. Но наверняка они успели отложить личинки, на которых природные катаклизмы не повлияли. Поэтому если в пойме Оби останется много мелких, хорошо прогреваемых водоемов, то и комаров будет много. Личинки находятся в воде и если там будут комфортные условия, то и выплод будет хороший.

Если лето выдастся теплым и влажным, а паводок высоким, то можно предположить, что комаров будет очень много. Если же лето будет сухое и ветреное, а погода, как в первые дни мая, то комаров будет мало.

Ирина Кудряшова,
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета:

Мошки, комары, пчелы, пауки, змеи — это природные явления, к которым нужно относиться как к погоде — спокойно. Повлиять на то, много их или мало, мы не можем. Сказать что-то наверняка нельзя — надо смотреть на погоду. Конечно, если будет много стрекоз, то они съедят комаров.

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