Специалисты прогнозируют "комариное лето" в Алтайском крае

Как объяснила altapress.ru биолог Ирина Кудряшова, апрельскую "волну" комаров сбили майские холода. Многие взрослые особи погибли. Но наверняка они успели отложить личинки, на которых природные катаклизмы не повлияли. Поэтому если в пойме Оби останется много мелких, хорошо прогреваемых водоемов, то и комаров будет много. Личинки находятся в воде и если там будут комфортные условия, то и выплод будет хороший.

Если лето выдастся теплым и влажным, а паводок высоким, то можно предположить, что комаров будет очень много. Если же лето будет сухое и ветреное, а погода, как в первые дни мая, то комаров будет мало.

Ирина Кудряшова,

кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета: