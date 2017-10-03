Эксперты ВАК хотят лишить Мединского ученой степени

Решение было принято большинством голосов: 17 - "за", 3 - "против" и одном воздержавшемся.

"Только что экспертный совет ВАК по истории вопреки решению Белгородского дисссовета подавляющим большинством голосов принял решение поддержать наше заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моем присутствии, также на заседании были представители Мединского - Мягков, Аверьянов и Черняховский", - написал у себя в фейсбуке Бабицкий. Глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков также подтвердил такое решение.

При этом отмечается, что это всего-навсего рекомендация. Окончательное решение примет президиум ВАК, заседание которого состоится 20 октября. Бабицкий сказал "Интерфаксу", что экспертный совет - это высшая профессиональная инстанция, и, как правило, соглашается с экспертным советом.

Участники сетевого сообщества "Диссернет" из числа ученых-историков оспорили докторскую степень Мединского в ВАКе весной 2016 года. По их оценке, его диссертация на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

В октябре 2016 года диссертационное дело министра должен был рассматривать диссовет в Уральском федеральном университете, однако заседание не состоялось: Мединский не смог приехать в Екатеринбург, и в ВАК заявили, что положенные на рассмотрение дела два месяца истекли.

Позже диссовет при историческом факультете МГУ также решил не рассматривать работу по существу. Затем научный труд отдали в диссовет Белгородского госуниверситета, который в июле рассмотрел диссертацию и не нашел нарушений в получении им ученой степени.