Электросетевой комплекс готов к единому дню голосования

Все 1842 избирательных участка региона готовы к приему избирателей, 98 из них оснащены электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней. Свыше 20 тысяч жителей края-членов избиркомов привлечено к работе на выборных участках. Ход муниципальных выборов находится под контролем и Общественной палаты, и журналистов, и представителей партий. Вся эта сложно организованная система должна действовать как единый механизм – без сбоев.

Для этого во всех подразделениях Алтайэнерго готовы 244 аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные транспортом, необходимым оборудованием и техникой. В каждом из семи производственных отделений филиала по всей территории региона подготовлены резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Эти передвижные дизель-генераторные установки расположены в узловых подразделениях Алтайэнерго и готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты. Они обеспечат электроснабжение в случае технологического нарушения. Но энергетики приняли все меры для того, чтобы избежать нештатных ситуаций: провели мониторинг технического состояния всех энергообъектов. Особое внимание уделено техническому состоянию подстанций, от которых снабжаются энергией и другие сетевые компании региона. Диспетчеры Центра управления сетями во всех территориях края имеют список избирательных участков зоны обслуживания и схемы их внешнего энергоснабжения.

С 00.00 часов 10 сентября персонал крупнейшей электросетевой компании Сибири переводится в особый режим работы. Дежурный персонал и ответственные руководители филиала проголосуют досрочно, а в Единый день голосования приложат все усилия для того, чтобы земляки смогли без происшествий проголосовать за будущее своего поселка, района и города.

Напоминаем, что жители Алтайского края могут сообщать о любых перебоях в энергоснабжении по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (круглосуточно, бесплатно).