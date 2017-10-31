Елена Летучая со скандалом ушла с "Пятницы" на "Первый канал"

Решающим аргументом в вопросе о приглашении телеведущей для работы стал подготовленный ею "экспромтом" репортаж из воронежской больницы, где Летучая "обнаружила антисанитарные условия и грубые нарушения".

Елена взяла операторов и отправилась трясти матрасы. В кадре —тараканы, фекалии на полу в туалете, плесень на стенах, пятна на матрасах и жалобы пациентов. Все как один хвалят врачей и сетуют на плохие условия содержания. При этом сотрудники медучреждения рассказывали, что перед визитом Летучей и съемочной группы в учреждение зашел мужчина, который специально испачкал туалеты и подбросил тараканов, пишет bfm.ru.

"По результатам публикаций в прессе и сюжета в программе "Время" за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку", — говорится в сообщении телеканала. После этого руководство канала приняло решение сделать Летучей предложение по работе, сообщает РБК.

Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях.

Валентин Островский,

директор кадровых проектов CAF Group:

Медицинские учреждения — это все-таки учреждения с особым режимом, и проведение каких-либо действий на их территории требует согласования с администрацией. Здесь, скорее всего, встанет вопрос о пропускном режиме. Я себе представляю достаточно с трудом, как будут выходить из ситуации сотрудники-журналисты, которые без согласования будут попадать в медучреждения. Они их что, штурмовать будут? Это вам не рестораны. Действия будут расцениваться гораздо более серьезно и гораздо более жестко пресекаться. Поэтому конфликты, я думаю, с правоохранительными органами здесь будут частыми.

Проект на "первой кнопке" под рабочим названием "Летучий отряд" будет посвящен борьбе за свои права, которой ведущая научит зрителей. "Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать", – заявила сама Летучая, пишет polit.ru.

Елена Летучая,

телеведущая:

Я очень рада тому, что теперь, когда за моей спиной такая сила, как главный канал страны, я смогу помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях. Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать.

Между тем развивается скандал вокруг контракта Елены Летучей с телеканалом "Пятница". Генеральный директор "Пятницы" Николай Картозия заявил, что, согласно документу, определенное время Летучая не имела права вести переговоры с другими работодателями. "В противном случае мы имеем право на 50% ее заработка", — заявил Картозия.

Позднее Елена Летучая заявила, что над расторжением контракта с "Пятницей" уже работают ее юристы.

Справка

Реалити-шоу "Ревизорро" построено вокруг проверок качества услуг российских отелей, ресторанов, ночных клубов и других заведений и является адаптацией украинской программы "Ревизор".

Елена Летучая вела программу "Ревизорро" с начала ее выхода летом 2014 года. В 2016 году ее примерно на полгода в качестве ведущей программы заменила Ольга Романовская. Осенью 2016 года Летучая вновь стала ведущей "Ревизорро". Весной 2017 года вела программу "Школа Ревизорро".

Елена Летучая родилась в Ярославле 5 декабря 1978 года. В 1999 году окончила Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности "финансы предприятий", после чего работала в ОАО "Газпром Газэнергосеть" и в дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги ОАО "РЖД".

В 2008 году поступила в школу телевидения "Останкино", работала редактором на ВГТРК и телеканале "Столица". Некоторое время работала редактором Студии спецпроектов "Первого канала", а также занималась различными проектами для телеканалов MTV, ТВ3 и "Пятница!", Global Star TV, где ведет программы ART Life и "Территория мужчин".

Летучая также участвовала в производстве сериала "Кухня" и фильма "Кухня в Париже" и др.