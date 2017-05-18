Энергетики повысят качество энергоснабжения более шести тысяч потребителей

На трассе ЛЭП энергетики заменят около 135 километров провода и более 400 опор. Цель масштабной работы – повышение качества и надежности энергоснабжения жителей, производственных предприятий, социальных объектов западной зоны Алтайского края.

Уже к концу 2017 года около шести тысяч жителей, персонал и пациенты двух больниц, педагоги и учащиеся десяти школ, воспитанники шести детских садов будут испытывать минимум неудобств из-за отключений электроэнергии. Реконструкции этой линии электропередачи уделяется особое внимание, потому что западная зона наиболее подвержена сильнейшим ураганным ветрам. Именно они являются причиной технологических нарушений на энергообъектах, в результате которых возникают перерывы в энергоснабжении территории.

Сейчас на объекте производится демонтаж и монтаж опор, провода, линейной арматуры. Все деревянные промежуточные опоры, отслужившие свой срок, меняются на более долговечные – железобетонные. Анкерные также подлежит замене, на их месте появятся более прочные и современные металлические анкерно-угловые решетчатые опоры. Сегодня уже установлены 17 анкерных, 160 промежуточных опор, смонтировано 22 километра стале-алюминиевого провода с сечением алюминиевой части 70 мм2.

Сергей Самсонов,

директор Западных электрических сетей "Алтайэнерго":

Реконструкция этой линии началась в конце 2016 года со стороны подстанции "Коминтерновская". В апреле продолжилась и со стороны подстанции "Полуямки". Сейчас бригады движутся навстречу друг другу. Работы не прекращались ни в период зимних морозов и снегопадов, ни во время весеннего паводка.







