Энергоотряд – 2017 завершил свою работу в крупнейшей электросетевой компании Сибири.

Старшекурсники ведущего технического вуза региона не просто зарабатывали стройотрядовскую зарплату. Они постигали азы профессии, набирались практического опыта рядом с лучшими специалистами Алтайэнерго.

Итоги работы энергоотряда подвели на торжественной церемонии закрытия. О ней ребята были наслышаны ничуть не меньше, чем о самой практике. И готовились к "выпускному", несмотря на большую нагрузку на рабочих местах. "Творческие конкурсы помогли нам еще больше сдружиться, – рассказала командир энергоотряда Инна Бугаева. – Мы перезванивались и переписывались, готовя стенгазеты, рассказы и каски. В общем, эти шесть недель оказались очень насыщенными не только благодаря интересной работе рядом с профессионалами. Нам, "технарям", пришлось проявить креативность!" Плоды творчества украсили помещение: четыре стенгазеты красочно повествовали о работе бойцов энергоотряда. А дизайнерские каски, сделанные участниками творческого конкурса, захотел примерить почти каждый.

Самым трудным для организаторов практики стало выбрать лучших бойцов энергоотряда. Директора производственных отделений всех территорий региона признали, что ребята стали им незаменимыми помощниками. И ходатайствовали о зачислении в кадровый резерв Алтайэнерго всех энергоотрядовцев.

Благодарственными письмами отмечены 15 бойцов. Кроме этого были еще ценные подарки, сладкие призы за творческие конкурсы. Главный приз, по мнению бойцов – возможность попробовать себя в профессии и набрать достаточно практических знаний для подготовки дипломов.



