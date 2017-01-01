Энерговоры вернули 30 млн рублей

В отношении 30 человек в минувшем году прошли судебные слушания. Это те граждане, которые, не заключив договор на энергоснабжение, самовольно подключились к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" или пользовались энергоресурсами в обход приборов учета. По решению судебных органов с нарушителей закона взыскано в пользу энергокомпании около 1,5 миллиона рублей.

Работа по выявлению "энерговоров" в зоне обслуживания Алтайэнерго ведется круглогодично. В прошедшем году энергетики составили боле 1400 актов о неучтенном потреблении в отношении физических и юридических лиц. Минимальная сумма акта – 632 рубля, максимальная – 900 тысяч рублей. Большинство недобросовестных потребителей расплачиваются с ресурсоснабжающей организацией добровольно и больше не повторяют ошибок. Но в отдельных случаях энергетики вынуждены обращаться за помощью. В 2016 году Алтайэнерго направило в отделы внутренних дел полиции 68 заявлений о возбуждении дел по фактам самовольного подключения к линиям электропередачи филиала. Все "действующие лица" этих заявлений привлечены к административной ответственности.