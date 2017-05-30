Епископ Нектарий пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих

Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!

Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ.

"Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ.

"В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)

P.S. и опрос в группе Вконтакте уберите тоже.