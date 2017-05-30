Епископ Нектарий пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, ставший героем публикаций в местных СМИ, в ультимативной потребовал удалить все упоминания о том, что ему принадлежит внедорожник стоимостью 6 млн рублей.
Претензии архипастыря не совсем понятны — даже в Орловской митрополии Русской православной церкви признали, что автомобиль Toyota Land Cruiser V8 была священнослужителю передана в дар агрохолдингом, сообщает "Эхо Москвы".
Издание "Орловские новости" опубликовало без купюр у себя текст письма, которое направил в редакцию епископ Нектарий:
Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!
Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ.
"Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ.
"В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)
P.S. и опрос в группе Вконтакте уберите тоже.
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