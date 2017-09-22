"ЭР-Телеком" намерен развивать в Барнауле сеть мобильной связи для интернета вещей

Об этом сообщает ComNews.ru. По данным портала, оператор запустит сеть стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), который предназначен специально для интернета вещей.

Напомним, интернет вещей (IoT) — это технология, в рамках которой различное оборудование подключается к интернету и может обмениваться данными без участия человека. Интернет вещей довольно давно используется бизнес-клиентами (в рамках технологии M2M — к сети подключают банкоматы, различные счетчики и так далее), в быт он только начинает внедряться (технологии "умного дома").

"ЭР-Телеком" в 2017 году намерен построить 1 тыс. базовых станций для новой сети. Компания уже осуществила пилотный проект по цифровизации скважин компании "Волгодеминойл" (осваивает нефтяные месторождения в Волгоградской области). Датчиками IoT оснастили нефтяную скважину. Они передают основные технологические параметры с оборудования на базовую станцию LoRaWAN и далее в облачную платформу для обработки данных и дистанционного контроля параметров технологических процессов.

Проект позволил снизить аварийность до 12% за счет выявления повторяющихся событий, а также до 8% снизить потери за счет сокращения времени на устранение инцидента.

По планам "ЭР-Телеком Холдинг", новая сеть охватит города от Калининграда до Владивостока. За Уралом базовые станции будут построены в Хабаровске, Благовещенске, Чите, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Томске, Барнауле, Новосибирске, Тюмени и других городах. Сеть охватит также и производственные площадки корпоративных клиентов компании.

В пресс-службе "ЭР-Телеком" сообщили altapress.ru, что есть у барнаульских предприятий будет потребность в услуге на базе сети LoRaWAN, то город могут включить в число приоритетных зон для тестирования.

Пресс-служба "ЭР-Телеком":

"ЭР-Телеком" принял решение развивать услуги на базе интернета вещей как одного из ключевых направлений стратегии роста, в частности, для предоставления IoT-решений крупным компаниям и государственным органам с применением технологии LoRaWAN. Первые пилотные проекты реализуются в Москве, следующие запланированы в Санкт-Петербурге и Перми. Также мы готовы тестировать проект в других миллионниках и тех городах, где есть клиенты, готовые внедрять IoT. Если у барнаульских компаний будет такая потребность, мы готовы включить город в число приоритетных.

Справка

LoRaWAN — это энегроэффективная сеть дальнего радиуса действия. Он доходит до 15 км, что на порядок выше, чем во всем привычных беспроводных сетях Wi-Fi, Bluetooth и 2/3/4G. Однако при такой дальности уменьшается и скорость передачи данных. Но оборудование, подключенное к сети интернета вещей (IoT-девайсы), не обменивается видео и не использует голосовую связь. Потому эта сеть подходит для создания умных домов, умного города, бизнес-проектов с IoT и так далее.