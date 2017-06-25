Президент Турции Реджеп Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы под Стамбулом, приуроченной к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает CNN Turk.
Инцидент произошел в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул. Во время начала молитвы главе государства стало плохо. Президенту принесли носилки и стали оказывать срочную медицинскую помощь прямо на месте.
Врачи объяснили такое состояние здоровья турецкого лидера резким повышением уровня сахара в крови. Позже он пришел в себя, ему стало лучше и он сделал официальное заявление перед журналистами. Эрдоган заверил, что чувствует себя хорошо, пишет РБК.
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