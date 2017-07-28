Еще два человека претендуют на вакантное кресло в АКЗС

Все четыре парламентские партии определили, кто от них будет сражаться за вакантное кресло в Алтайском краевом Заксобрании на выборах 10 сентября.
Ранее "Единая Россия" выдвинула Анатолия Вытоптова, гендиректора барнаульской компании "АгроХимСервис". В 2016 году он также участвовал в выборах в АКЗС, однако как самовыдвиженец и по другому округу, на котором в итоге победу одержала Ирина Солнцева.
ЛДПР выдвинула лидера регионального отделения Дмитрия Ворсина. Он вырос в Павловске, его отец был военкомом райвоенкомата.
"Справедливая Россия" выдвинет ветеринара из Павловска Александра Басалаева, который баллотировался по этому округу осенью 2016 года и набрал тогда 17%, заняв третье место.
КПРФ, по данным altapress.ru, остановилась на кандидатуре Валерия Самодурова, предприниматель, в прошлом руководитель крупного павловского предприятия по производству сельхозтехники Veles. По некоторым данным, Самодуров взаимодействует с действующим депутатом АКЗС, экс-главой Паловского района Владимиром Поповым.
Пока на сайте крайизбиркома выдвинутыми значатся только Вытоптов и Ворсин.
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