Еще два человека претендуют на вакантное кресло в АКЗС

Ранее "Единая Россия" выдвинула Анатолия Вытоптова, гендиректора барнаульской компании "АгроХимСервис". В 2016 году он также участвовал в выборах в АКЗС, однако как самовыдвиженец и по другому округу, на котором в итоге победу одержала Ирина Солнцева.

ЛДПР выдвинула лидера регионального отделения Дмитрия Ворсина. Он вырос в Павловске, его отец был военкомом райвоенкомата.

"Справедливая Россия" выдвинет ветеринара из Павловска Александра Басалаева, который баллотировался по этому округу осенью 2016 года и набрал тогда 17%, заняв третье место.

КПРФ, по данным altapress.ru, остановилась на кандидатуре Валерия Самодурова, предприниматель, в прошлом руководитель крупного павловского предприятия по производству сельхозтехники Veles. По некоторым данным, Самодуров взаимодействует с действующим депутатом АКЗС, экс-главой Паловского района Владимиром Поповым.

Пока на сайте крайизбиркома выдвинутыми значатся только Вытоптов и Ворсин.