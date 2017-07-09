"Это хороший человек" - культовый режиссер Эмир Кустурица похвалил Владимира Путина

Сербский режиссер Эмир Кустурица, снявший множество культовых фильмов, поблагодарил президента России Владимира Путина за верный политический курс. По мнению режиссера, благодаря российскому лидеру, сербы тоже почувствовали, что их уважают, передают Вести.ру.
Кустурица в интервью одному из французских изданий прямо высказал свое отношение к Путину: "Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники представляют его дьяволом. Вранье! Это честный человек".
В то же время о другом лидере, президенте США Дональде Трампе, культовый режиссер думает совершенно иначе. По мнению Кустурицы, тот "некомпетентен, собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга".
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