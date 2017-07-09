"Это хороший человек" - культовый режиссер Эмир Кустурица похвалил Владимира Путина

Кустурица в интервью одному из французских изданий прямо высказал свое отношение к Путину: "Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники представляют его дьяволом. Вранье! Это честный человек".

В то же время о другом лидере, президенте США Дональде Трампе, культовый режиссер думает совершенно иначе. По мнению Кустурицы, тот "некомпетентен, собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга".