"Это замечательно": эксперт рассказал, какого качества зерно нового урожая на Алтае

В 2017 году региональный "Центр оценки безопасности и качества зерна" проверил более 200 проб сельхозпродукции нового урожая. В основном это озимая пшеница. Непродовольственных образцов выявлено не было. Кроме того зерно оказалось очень хороших качественных показателей. Об этом 16 августа, в ходе заседания правительства Алтайского края, посвященного работе зерноперерабатывающего комплекса региона, сообщила Мария Шостак, руководитель ведомства.
По ее словам, поступившая на проверку пшеница — III и IV класса. 50% проб пшеницы оказалось с клейковиной более 32%.
Мария Шостак,
директор алтайского филиала "Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки":
Это просто замечательно. У нас в этом году также отличный рапс с масличностью более 45%. Сельхозпроизводители получили хороший горох. Я знаю, что его уже продают на корню и готовят к отправке.
Как сообщил Николай Халин, замминистра сельского хозяйства Алтайского края, в регионе убрано более 50% площадей, отведенных под озимые культуры. При средней урожайности в 23,2 ц\га намолочено более 200 тысяч тонн зерна. В Косихинскм, Кытмановском, Зональном, Бийском, Павловском районах средняя урожайность составляет более 30 ц\га. Максимальный показатель по сбору озимых в этом году зафиксирован в крестьянском хозяйстве Анатолия Иванова. Здесь с гектара убирают более 70 центнеров.
В крае также идет уборка гороха. Урожай собрали с 20% площадей под этой культурой. По 4% площадей убрано овса и ячменя. В регионе начали убирать чечевицу. В этом году она занимает более 65 тысяч га.
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