Эвакуировали пассажиров поезда Новосибирск — Адлер

Сотрудники ЛОВД осмотрели подозрительный предмет на колесной паре вагона № 9. Оказалось, что это электрический фонарик с надписью ЛВЧ-7 (это вагонная служба депо).

Ранее стало известно, что из-за находки были эвакуированы пассажиры поезда. В мероприятиях участвовали полицейские, кинолог с собакой, саперы из "Урал-Вымпел", сотрудники государственной противопожарной службы.

12 сентября по всей России прокатилась волна "лжеминирований" социально важных объектов.

Звонки с заявлениями о "минировании различных объектов в 14 российских регионах (по предварительным данным) поступали 12 сентября и организованы "Кибервойсками Украины", сообщили "КП" источники в силовых структурах.

До сих пор нет официальной информации о том, что это были учения спецслужб.