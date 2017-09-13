Эвакуировали пассажиров поезда Новосибирск — Адлер

Пассажиры поезда № 140 Новосибирск-Адлер эвакуированы в Екатеринбурге из-за рассеянности персонала депо, сообщил источник ura.ru в правоохранительных органах.
Сотрудники ЛОВД осмотрели подозрительный предмет на колесной паре вагона № 9. Оказалось, что это электрический фонарик с надписью ЛВЧ-7 (это вагонная служба депо).
Ранее стало известно, что из-за находки были эвакуированы пассажиры поезда. В мероприятиях участвовали полицейские, кинолог с собакой, саперы из "Урал-Вымпел", сотрудники государственной противопожарной службы.
12 сентября по всей России прокатилась волна "лжеминирований" социально важных объектов.
Звонки с заявлениями о "минировании различных объектов в 14 российских регионах (по предварительным данным) поступали 12 сентября и организованы "Кибервойсками Украины", сообщили "КП" источники в силовых структурах.
До сих пор нет официальной информации о том, что это были учения спецслужб.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.