Ездивший к Путину на желтом "Запорожце" бийчанин победил на выборах главу города

В Бийске на прошедших 10 сентября выборах в городской парламент случились две сенсации. Во-первых, по партспискам коммунисты набрали практически столько же, сколько и "единороссы". А во-вторых, знаменитый бийский оппозиционер Евгений Корчагин опережает на выборах главу города Лидию Громогласову.

Евгений Корчагин едет по стране к Путину на желтом "Запорожце". Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Евгений Корчагин в Москве. Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Евгений Корчагин в Москве. Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Евгений Корчагин в Москве. Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Евгений Корчагин добрался до администрации президента России. Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Евгений Корчагин добрался до администрации президента России. Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Евгений Корчагин в Ижевске. Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Евгений Корчагин в Казани. Фото: опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК. Единоросс Евгений Корчагин едет по стране к Путину на желтом "Запорожце". Фото: опубликовано на aktualno.ru. Единоросс Евгений Корчагин едет по стране к Путину на желтом "Запорожце". Фото: опубликовано на aktualno.ru. Единоросс Евгений Корчагин едет по стране к Путину на желтом "Запорожце". Фото: опубликовано наuitv.ru. Единоросс Евгений Корчагин едет по стране к Путину на желтом "Запорожце". Фото: опубликовано на t7-inform.ru. По данным Крайизбиркома на 23.13 10 сентября, за Корчагина по 6-му одномандатному округу Бийска отдали 903 голоса, а за Громогласову — 433. Причем, это даже не второй, а третий показатель на округе. Сам Корчагин пожаловался, что вовремя подсчета голосов его не пустили на один из избирательных участков, которых находился в школе № 1, пишет "Бийский рабочий". Председатель садоводческого товарищества (и на то время член партии "Единая Россия") Евгений Корчагин стал знаменит на всю страну после того, как летом 2016 года решил отвезти челобитную Путину. По примеру героя фильма "Не послать ли нам гонца?", в котором сыграл наш земляк Михаил Евдокимов, г-н Корчагин поехал в Первопрестольную на желтом "Запорожце". История с поездкой была раскручена в интернете еще до старта "экспедиции", поэтому по пути "Запорожец" встречали жители других городов, передававшие Евгению Корчагину свои наказы к президенту. Передвижение желтого ЗАЗа с надписью на борту "Сила в правде" широко освещалось в прессе, по радио и на ТВ. А в мае 2016 года Евгений Корчагин вывесил на здании мэрии баннер с призывом отправить в отставку Лидию Громогласову.