Федеральные чиновники во время визита в Барнаул назвали преступность и свалки главными проблемами Сибири

Преступность на уровне

Николай Патрушев сообщил, что за восемь месяцев 2017 года в СФО выявили 150 преступлений экстремистской направленности. Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

По словам Патрушева, криминогенная обстановка в СФО характеризуется высоким уровнем преступности. В первом полугодии 2017 года в округе зарегистрировано около 180 тыс. преступлений. Рост преступности был зарегистрирован в Тыве и Забайкальском крае. Остается высоким уровень рецидивной преступности: 62% осужденных повторно совершают преступления. По данным полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, 18% всех преступлений России совершается в Сибирском федеральном округе.

По словам Меняйло, позитивная тенденция в динамике уровня преступности в Сибири все же есть. В 2017 году впервые за 10 лет процент снижения преступлений в СФО превысил среднероссийский показатель – 7,3% по округу против 6,9% по России.

После совещания Александр Горовой рассказал, что в проект решения были заложены дополнительные меры по профилактике преступности, что позволит жителям и гостям Сибири чувствовать себя в большей безопасности.

Гектары свалок

Второй вопрос повестки — работа с твердыми бытовыми отходами. Патрушев рассказал, что в 2014 году федеральным законом введена концептуально новая схема обращения с отходами. Она призвана снизить уровень экологических преступлений, вовлечь отходы в повторную переработку и усилить контроль за их потоками.

За три года далеко не все регионы СФО выполнили предусмотренные в ней мероприятия. Региональные программы по работе с ТБО утверждены не во всех субъектах округа (их нет в Тыве, Бурятии, Красноярском крае, Томской области). Нормы накопления отходов разработаны у половины регионов СФО. Конкурсную документацию по выбору регионального оператора для работы с отходами создали только в Кемеровской области.

Тем временем экологическая обстановка в Сибири остается сложной. В 2017 году в СФО зарегистрировано 4,2 тыс. экологических преступлений, они нанесли ущерб в размере более 12 млрд рублей. Ежегодно образуется 460 тонн отходов потребления, из них в хозяйственный оборот вовлекается не более 15%. В округе 4 тыс. несанкционированных свалок общей площадью более 10 тыс. гектаров. Мусороперерабатывающие комплексы отсутствуют.

Наиболее критическое положение — в Тыве, Бурятии, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. В Иркутской области полигоны находятся в непосредственной близости к Байкалу, что является нарушением законодательства.

По словам Меняйло, проблемы с отходами способствуют росту социальной напряженности и несут риски дискредитации органов власти.

Сергей Донской сообщил, что в России реализуется проект "Чистая страна", в рамках которого в 2017 году ликвидировано 25 крупных несанкционированных и вышедших из оборота свалок в более чем 20 регионах. Финансирование проекта составляет около 3 млрд рублей из федерального бюджета и около 1,5 млрд из региональных бюджетов.

Сергей Донской,

министр природных ресурсов и экологии РФ: