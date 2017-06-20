Федеральный эксперт рассказал, какие аграрии страны испытывают эйфорию, а какие — тревогу

Но начнем с хорошего. Дмитрий Рылько отмечает: несмотря на изолированность от экспортных рынков, доходность местных аграриев определяется ситуацией на территории европейской части России, которая в свою очередь зависит от мирового рынка. А здесь все более или менее стабильно, учитывая, что правила игры в этом сезоне диктуют как раз отечественные поставщики зерна.

Дмитрия Рылько,

директора "ИКАР":

Мы видим, что не произошло никакого падения стартовых цен нового урожая по сравнению с предыдущим годом. Более того, с каждой неделей они потихоньку укрепляются в долларах. И это хорошо.

Правда, своеобразной ложкой дегтя здесь выступает курс рубля: чем крепче он становится, тем меньше доход российских экспортеров зерна. По словам эксперта, вокруг этого вопроса в правительстве страны сейчас идут серьезные споры.

Дмитрия Рылько,

директора "ИКАР":

Несколько недель назад вышла очень интересная статья экспертов Центробанка. Грубо говоря, главная мысль в ней такая: низкий курс рубля выгоден для примитивно-отсталых отраслей типа сельского хозяйства. Сильный рубль выгоден высокотехнологичному сектору российской экономики, который нужно развивать. Это означает, что в краткосрочном плане по сельскому хозяйству наносится серьезный удар.

Еще одним поводом для беспокойства является ситуация с интервенционным фондом зерна. На сегодняшний момент он составляет порядка 4 млн тонн, 3,6 млн из которых — пшеница. Большая часть этих запасов находится в Западной Сибири на ключевых хранилищах. Скорее всего, этот фактор не позволит государству произвести серьезный закуп зерна нового урожая. При условии, что в регионе урожай будет аналогичный прошлогоднему, это может стать причиной очередного ценового коллапса.

Дмитрия Рылько,

директора "ИКАР":

В этом случае аграрии просят возобновить государственные интервенции, чтобы снять с рынка накопившиеся излишки. Но класть их особо некуда. Хотелось бы, чтобы клапан в виде этих закупок мог в любой момент работать.

Что же касается ценовых перспектив сибирского зерна нового урожая, Дмитрий Рылько сообщил, что они уже просчитаны. Конкретных цифр эксперт не назвал, лишь обозначил, что они могут быть "крайне травматичными".

Индекс развития сельхозпроизводителей

Опрос: а у вас какие поводы для оптимизма?

Сергей Бенслер,

директор сельхозпредприятия "Колос" (Локтевский район):

— В ближайшие дни станет ясна перспектива урожая нынешнего года. Но и сейчас понятно, что сбор будет ниже среднего. Осадков в нашей зоне не было уже давно. Я рассматриваю это как повод для оптимизма. К сожалению, чем больше Алтайский край производит зерна, тем ниже его стоимость. Прошлый год это хорошо продемонстрировал. Мы смогли наработаться до потери сознания, но при этом ничего не заработали. Знаю, что в нынешнем году многие коллеги массово отказываются от пшеницы, переходя на пока мало известные для нас культуры — нут, горчицу, чечевицу.

Владимир Никифоров,

директор АКХ "Ануйское" (Петропавловский район):

— Я вообще считаю, что нельзя работать с пессимизмом, поэтому настраиваюсь на хорошее. У нас в оптимальные сроки прошла посевная, сейчас проводим уход за посевами. Ждем дождей. Наше хозяйство завершает масштабную реконструкцию трех молочных предприятий. В прошлом году на строительство мы направили порядка 100 млн рублей, еще 134 млн — на закупку нового оборудования. Все средства собственные.

Сергей Топчиев,

директор "Панкрушихинского агропромснаба" (Панкрушихинский район):

— Пока дела у нас складываются неплохо. Единственное, что настораживает, это ситуация с бурой ржавчиной. На посевах озимой пшеницы она уже обнаружена. Есть вероятность, что она может распространиться и на яровую. Ситуация прояснится в ближайшие две-три недели. В прошлом году эта напасть серьезно снизила урожайность зерна.

Евгений Долгов,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (Ребрихинский район):

— Поводов таких у нас нет. В нынешнем году цены на нашу продукцию существенно снизились: по одним культурам — на 30–50%, по другим — в два раза. При этом затраты на все расходные материалы возросли. Что касается будущего урожая, то особых перспектив я тут не вижу. Сумма положительных температур в нашей зоне значительно ниже прошлогодних показателей. Это может привести к тому, что урожай теплолюбивых культур, таких как соя и подсолнечник, может оказаться ниже запланированного.