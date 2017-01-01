Что должны сделать садоводы в феврале

Какие культуры сеять

Пожалуй, самая трудоемкая задача февраля – посев семян. Морока с выращиванием рассады – это, знаете ли, на любителя. И если говорят, что из песни слов не выкинешь, то из садоводческой "песни" эти слова как раз выкинуть можно, то бишь не возиться с посевом, с рассадой, а купить потом на рынке готовую. Но при этом надо понимать, что велика вероятность заполучить кота в мешке. Так что для верности лучше преодолеть этот этап самостоятельно.

В феврале опытные садоводы высевают раннюю капусту, лук на репку, в конце месяца – перец, баклажаны и сельдерей, а также томаты и огурцы, которые предназначены для высадки в теплице.

Для получения хорошей рассады понадобятся следующие хорошие исходные данные: семена, почва, комфортные условия.

Семена мокрые и сухие

Если опытные садоводы из числа родни или знакомых не снабдили начинающего семенами, то тогда ему придется в садовый маркет обновлять путь. Там глаза разбегаются от обилия пакетиков с семенным материалом. Советы тут не имеют смысла, потому что все зависит от вкуса. Хотя нет, один совет все-таки стоит учесть: обязательно прочитать все, что написано на упаковке и в первую очередь – срок годности семян и срок их высева на рассаду. Надо иметь в виду и то, что яркие упаковки, вычурные или нелепые названия не гарантируют хорошего качества семян.

Следующий шаг – замочить семена, чтобы они проросли. Можно в какой-нибудь небольшой посудине или в пластиковой упаковке от чего-нибудь. Можно завернуть их в кусочек мокрой ткани. Из посудины вода будет испаряться, придется подливать. Тряпочка начнет высыхать, значит надо смачивать. Кстати, существуют специальные средства, из которых можно сделать раствор для проращивания семян. Но опыт подсказывает, что если семена хорошие, они прорастут в любом месте и без стимуляции, а если плохие, то даже не проклюнутся.

Замачивание семян практикуют не все садоводы, есть приверженцы посева семян сразу в ящички для рассады или в стаканчики: проросшее семечко оказывается в своей ячейке, и всходы рассаживать не надо. В этом есть резон и соблазн облегчить работу. Но вариант хорош, когда есть уверенность в отличном качестве семенного материала. Если семена не прорастут, то придется пересевать, а это потеря времени и двойная работа. В общем, предпочтения приходят с опытом.

Во что посеять семена

У садоводов со стажем все для этого уже есть, начинающим можно только посоветовать посадить в разные емкости. Из того, что есть дома под рукой, можно приспособить, например, пластиковые контейнеры или ненужные картонные коробки (как из-под обуви), только их дно и стенки нужно защитить полиэтиленом. В процессе выращивания каждый экспериментатор поймет, с чем ему удобнее обходиться, и к следующему сезону подготовится уже со знанием дела.

Грунт

Запасливые люди почву для посева семян и для рассады заблаговременно привозят из сада еще осенью. Знающие люди не советуют так делать, потому что в ней может сохраниться инфекция от предыдущих растений, они уверены, что лучше купить готовый состав, включающий землю, торф, перегной и пр. А специалисты рекомендуют и тем, и другим подержать грунт пару дней на свежем воздухе, поморозить, чтобы уничтожить возбудителей болезней, которые могут там быть.

Семена не надо запрятывать слишком глубоко в землю, лучше, чтобы все они были на одном уровне, тогда и всходы будут дружные. Слишком густо сеять тоже ни к чему, сложнее будет рассаживать.

Полив

Чтобы кропотливый труд по одинаковому заглублению семян не пропал даром, не нужно поливать их сразу после посадки, потому что они со струей воды могут уйти глубже. Семена и так пребывали в сырости, пока прорастали, поэтому логичнее полить почву до сева. А чтобы поверхность не высыхала, закрыть ее пленкой. С периодичностью полива придется самостоятельно искать золотую середину, чтобы и не засушить, и не залить.

Осталось найти для "грядок" теплое место. И – время пошло.