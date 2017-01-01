Финансы-2016: рывок года. Платежи ключевых налогов на Алтае показали уверенный рост

Также впечатляющую динамику показали акцизы — 32,2%, это плюс 1,5 млрд. Почти по 1 млрд прибавили НДС и НДФЛ (6,9% и 5,8% соответственно). Заметно "потяжелели" спецрежимы, которые платит малый бизнес, — плюс 350 млн рублей.

Из общего объема налогов, 65,4 млрд рублей, выплаченных населением и бизнесом в Алтайском крае в 2016 году, почти четверть "ушла" в федеральный бюджет — почти 18 млрд. Это на 11% больше, чем в 2015 году.

В региональную казну и местные бюджеты поступило 47,5 млрд рублей. Это на 6,7 млрд (на 16,4%) больше, чем в 2015 году. Отдельно краевой бюджет и вовсе прибавил 20%.

В налоговой поясняют, что в основе такого спурта лежит целая совокупность факторов. Первый и главный из которых — увеличение прибыли банков, а также алтайских предприятий. А по ряду отраслей — и их объемов производства. Свою роль сыграли и законодательные новшества, которые свели к минимуму возможности махинаций с НДС. Кроме того, выросли ставки по некоторым видам платежей (например, акцизы и налоги на имущество физлиц).

Результаты 2016 года позволили краевым властям заложить достаточно оптимистичные параметры собственных доходов и в бюджет 2017 года. Они возрастут примерно на 3,5 млрд рублей, если сравнивать первоначальные варианты документов 2015 и 2016 годов. И это при том, что из-за перераспределения акцизов на топливо край лишился 2 млрд этого вида платежей.