Фотофакты. В Барнауле активно строится дом-жемчужина

В Барнауле строят дом-жемчужину. Фото: архив ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

16-этажный дом строится по каркасно-монолитной технологии. Фасад почти полностью остеклен "бронзовыми" стеклопакетами. Первые этажи облицованы керамогранитом, верхние – желтым керамическим кирпичом. Ширина стен в квартирах – 83 см, и это без применения вентилируемых фасадов. А высота потолков – 3,3 м!

Автором проекта жилого комплекса на ул. Партизанской, 76 стала Татьяна Рамазанова, руководитель мастерской "Архисидек". Своей работой архитектор ярко продемонстрировала, что такое сдержанное благородство в облике современного дома.

Татьяна Рамазанова,

архитектор проекта, руководитель мастерской "Архисидек":

Дому присуща некоторая консервативность с элементами модерна в формах, демонстрирующая спокойную уверенность и сдержанное благородство. Времена нарочитой показной роскоши с имитацией в архитектуре "диснейлендовских" сказочных дворцов или графских поместий ушли вслед за малиновыми пиджаками. Сегодня элитное жилье – это прежде всего высококачественные традиционные строительные материалы и проверенные временем технологии в основе плюс максимально комфортная организация внутреннего пространства.

Холлы, лестничные клетки и другие помещения общественного назначения новостройки будут декорированы по специально разработанному дизайн-проекту. Это важный момент. Ведь, проживая в высокостатусном доме, люди хотят, чтобы их окружали красивые интерьеры. И не важно, идет ли речь о собственной квартире или о холле, считают в компании "ПР-Холдинг".

Планировки квартир

В доме нет небольших по площади квартир. Даже однокомнатные варианты – это полноценное жилое пространство площадью порядка 50 квадратных метров. Просторная кухня, гардеробная, большая ванная комната, холл и лоджия полностью отвечают представлению о том, каким может быть уютное жилье для молодой семьи и тех, кто живет один.

Двухкомнатные квартиры площадью около 82 квадратных метров также удобно спланированы. Обе комнаты и кухня выходят на одну сторону, в санузле достаточно места, чтобы установить большую угловую ванную и другую сантехнику. Останется место и для полок со шкафами! В коридоре таких квартир предложена гардеробная, поэтому жильцам не придется загромождать свою квартиру шкафами для хранения вещей.

Трехкомнатные квартиры – это очень просторные помещения площадью от 88 до 118 квадратных метров. Хозяйские и гостевые санузлы, три лоджии, огромная кухня (до 26 кв. метров), в которой можно обустроить полноценную столовую. "ПР-Холдинг" предлагает выбрать как классические прямоугольные комнаты, так и помещения необычной конфигурации – рай для дизайнеров и людей творческих, которые мечтают жить в уникальном, необычном пространстве!

Четырехкомнатные квартиры в доме на ул. Партизанской, 76 – это классика просторной квартиры для большой семьи и тех, кто ценит много пространства вокруг себя и привык наделять помещения узким функционалом. Спальня, кабинет, домашний спортзал, детская. Что еще может быть в вашей уютной квартире?

Общество с ограниченной ответственностью "Монтажная компания ПР-Холдинг"

Адрес: 656049, ул. Никитина 133, г. Барнаул

Тел.: (3852) 55-80-77 факс: (3852) 55-31-28.

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